Konya\'da çene tümörü nedeniyle yüz asimetrisi yaşayan hastalar sağlığına kavuştu

Sağlık

KONYA'da çene ağrısı çekip, yüz asimetrisi bozulan 2 hastanın çene eklemlerinde tümör olduğu tespit edildi. Uzun yıllar farklı tedaviler görüp, doğru teşhis alamayan Semiha Tezcan (54) ile Mustafa Küçükdemir (52), Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonları gerçekleştiren Prof. Dr. Alparslan Esen, "Bu tümör yavaş büyüdüğü için ve yüzdeki asimetri de geç fark edildiği için genellikle ileri evrelerde karşımıza çıkıyor" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi'ne çenesindeki bozulma ve ağrı şikayetiyle başvuran yemek ve pasta eğitmeni Semiha Tezcan (50) ile bir fabrikada işçi olan Mustafa Küçükdemir'in (52) çene kemiklerinde tümör olduğu tespit edildi. Tedavilerine başlanan 2 hasta, ameliyat edilerek tümörleri alındı. Çene kemiklerine cerrahi müdahale yapılan 2 hastanın yüzlerindeki bozulma da tedavi edildi.

'FARKLI FARKLI ŞEYLER SÖYLEDİLER'

2 çocuk annesi ve 1 torun sahibi Semiha Tezcan, "Yıllardır bu rahatsızlığı çekiyordum ve kurtuldum. Şu an çok iyiyim, hayatımı düzene soktum. Sol tarafta bir tümör içeride büyümüş. Tümör büyüdükçe çenemi sağ tarafa doğru bozulma yaptı. 3 ameliyat birden yaşadım. 20 yıldır bu rahatsızlığı yaşıyordum. Bana daha farklı tedaviler önerdiler ama sonuç vermedi. Ağrılarım artmaya başladı, kulağımın duymaması, ağzımı açamamam gibi problemler yaşamaya başlamıştım. Burada ameliyat oldum ve iyiyim. Daha önce gittiğim yerlerde tümör olduğunu söylemediler. 'Kemikte uzama var' dediler. Diş tedavisi gördüm. Neden kaynaklandığı da belli değildi. Farklı farklı şeyler söylediler. Böyle kalırım diye düşünüyordum. Kendimi daha öz güvenli hissediyorum. Daha rahat hissediyorum. Aynaya baktığımda daha mutluyum. Keşke 10 yıl önce olsaydı bu ameliyatı ama yine de mutluyum" dedi.

'İNSAN İÇİNE ÇIKAMIYORDUM'

Mustafa Küçükdemir de "10 yıl önce bu rahatsızlığım başladı. Birkaç sağlık kuruluşuna gittim ama sonuç alamadım. En son Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde teşhisimi koydular ve ameliyat oldum. Bana yüz felci geçirdiğimi söylediler. Yüz felci tedavisi gördüm ama geçmedi. Ağrılarım başladı, yüzümün şekli değişti. Burada ameliyat oldum ve şu an çok iyiyim. Psikolojim bozulmuştu, insan içine çıkamıyordum. Görüntümden dolayı dışarıya çıkamıyordum. Ağzım bir tarafa eğilmiş, konuşamıyordum. Dostlarımdan bile uzaklaşmaya başlamıştım ama şimdi çok iyiyim" diye konuştu.

'HASTALARIMIZIN BÜYÜK KISMI, 50 YAŞ ÜSTÜ'

Ameliyatları gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Esen, "Bu hastalarımız, tek taraflı eklem sorunu olan hastalar ve tümöre bağlı çene kemiklerinde büyüme meydana geliyor. Fakat bu eklemlerde oluşan tümörler yavaş büyüdüğü için hemen yüzde hızlı bir bozulma meydana gelmiyor. Zamanla tümör büyüdükçe yüzde de bozulmalar meydana geliyor. Dolayısıyla hastada ciddi bir yüz asimetrisi meydana geliyor. Aynı zamanda sadece estetik olarak değil; bu tümörün büyümesine bağlı olarak hastalarımız ağız açma konusunda sıkıntı yaşıyor. Burada tedavi ettiğimiz hastalarımızın büyük bir kısmı, 50 yaş üstü. Çünkü bu tümör yavaş büyüdüğü için ve yüzdeki asimetri de geç fark edildiği için genellikle ileri evrelerde karşımıza çıkıyor. Hastalarımız yüz asimetrisinin farkına varıyor ancak bunu önemsemiyor. Sonrasında ağız açıklığında kısıtlılık ve ağrı da meydana geldiği için bize başvuruyorlar. Aslında bize gelmeden önce başka merkezlere de başvurmuşlar ancak kompleks bir tedavi gerekiyor" dedi.

'SADECE TÜMÖRÜ ALDIĞINIZDA İŞ BİTMİYOR'

Tedavi sürecine ilişkin de Prof. Dr. Esen, şunları söyledi:

"Sadece bu tümörü aldığınızda iş bitmiyor. Fonksiyonel açıdan belki hasta rahatlıyor ama yüz asimetrisi devam ediyor. Bu tümör alındığında yüz asimetrisi de hemen düzelmiyor. Dolayısıyla bu hastalarda cerrahi olarak hem eklem bölgesindeki bu tümörü çıkardık hem de aynı anda üst ve alt çene ameliyatı yaptık. Ortopedik cerrahi dediğimiz üst ve alt çene ameliyatlarını yaptık. Çünkü hem üst çenede hem alt çenede yer değiştirmeler oluyor. Yüz asimetrisi buna bağlı olarak zaten ortaya çıkıyor. Hem üst çene hem alt çene yerini alındığında tümör de ortadan kalktığında hasta normal görüntüsüne dönmüş oluyor hem de fonksiyonlarını normal sağlıyor."