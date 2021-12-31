Korona yasakları başlayacak mı? Kritik sınır günlük 50 bin vaka - Son Dakika

Vaka sayılarının 35 bini aşması, 50 bin civarına yükselmesi durumunda kısıtlamaların masaya getirileceği öğrenildi. Ölüm hızının yayılma hızından yavaş olmasına rağmen, 65 yaş üstünde hastaneye yatışlarda artış görüleceği, özellikle, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde yayılma hızına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ MASKE KORUDU

Yapılan toplantılarda, Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli uygulamanın maske kullanımı olduğu kaydediliyor. Birçok Avrupa ülkesinin aşılamanın ardından maske zorunluluğunu kaldırdığı, Omicron'un bu ülkelerde hızlı yayılmasının en önemli nedeninin, maske kullanılmaması olduğu dile getirildi.

GÖZLER EĞİTİMDE

Omicron varyantının dünyada hızla yayılması ve ülkemizde de görülmesinin ardından gözler eğitime çevrildi. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif üniversitelerde" açıklamasına istinaden bazı üniversitelerden online eğitime dönüş açıklamaları gelmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise "En son kapatılacak yerler okullar" iradesini sürdürüyor ve şu an bir kapanmanın söz konusu olmadığıbelirtiliyor. Önceki gün toplanan Koronavirüs Bilim Kurulunda okulların durumu da görüşüldü.