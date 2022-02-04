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Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor - Son Dakika

Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor

04.02.2022 16:20
Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de her 5 ölümden biri kanser sebebiyle oluyor. Kanserin başlıca risk faktörleri arasında tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gelirken, alınacak önlemlerle kanserlerin yüzde 50'ye yakını önlenebiliyor.

Dünya Kanser Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün çalışmalarından derlenen bilgilere göre, kanser, hem dünya hem de Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, Türkiye'de ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor.

KANSERLERİN YÜZDE 50'YE YAKINI ENGELLENEBİLİYOR

Kanserin başlıca risk faktörleri arasında tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi geliyor. Bu risk faktörlerinden kaçınma ve alınacak önlemler ile kanserlerin yüzde 30-50'ye yakını engellenebiliyor. Ayrıca erken tanı ve uygun tedavi sayesinde birçok kanserin de iyileşme olasılığı bulunuyor.

TÜTÜN KANSERE BAĞLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 22'SİNDEN SORUMLU

Kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olan tütün kullanımı, kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22'sinden sorumlu. Hangi yaşta olunursa olunsun tütün kullanımının bırakılması, kişinin yaşam kalitesi ve süresine olumlu katkılar sağlıyor. Obezite ise kansere neden olmanın yanı sıra kanser tedavisine yanıtın azalmasına, hastalık seyrinin bozulmasına ve artmış ölüm oranlarına da yol açıyor.

KANSER RİSKİNİN DÜŞÜRÜLMESİ DE ALINACAK ÖNLEMLERLE MÜMKÜN

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, sağlıklı kiloyu korumak ve fiziksel olarak aktif olmakla bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, safra kesesi kanserlerinin gelişim riski önemli ölçüde azaltılabiliyor. Günde 30-40 dakikalık yürüyüşler, liften zengin meyve sebze ağırlıklı beslenme gibi uygulamalarla kanser riskinin düşürülmesinin de mümkün olduğu belirtiliyor.

Ayrıca cilt kanserine karşı güneşte uygun şapka, gözlük, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak, kanserojen maddelere karşı özellikle bunun söz konusu olduğu meslek gruplarında çalışanların maske, tulum, eldiven gibi önlemleri alması kanseri önlemede önemli stratejiler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ KANSER TARAMA PROGRAMLARI YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye'de Sağlık Bakanlığınca uygulanan Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında; meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programları yürütülüyor. Ağırlıklı olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz gerçekleştirilen bu taramalar, kanserin erken safhalarda yakalanması açısından büyük önem taşıyor.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Kanser, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor - Son Dakika
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