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Koronavirüs hayatını kurtardı: Test yaptırmaya gitti, lenf kanseri olduğunu öğrendi! - Son Dakika

Koronavirüs hayatını kurtardı: Test yaptırmaya gitti, lenf kanseri olduğunu öğrendi!

02.02.2022 13:08

Sultangazi'de 2 sene önce koronavirüs testi yaptırmak için gittiği hastanede lenf kanseri olduğu teşhis edilen Mustafa Gül, hastalığı nasıl yendiğini anlattı. Ameliyat olduğunu söyleyen Gül, "Doktor bana oturmamam gerektiğini söyledi. Ya yatacağım ya da ayakta duracağım oturmam yasaktı. Hastaneye gitmekte çok zorlanıyordum. Çok şükür hepsi geçti. Şimdi çok iyiyim." diye konuştu.

Sultangazi ilçesinde yaşayan Mustafa Gül, korona virüs testi yaptırmak için hastaneye gitti. Testi pozitif çıkan Gül, karantina sürecinde ağrılarının artmasıyla tekrar hastaneye başvurdu. Kanser taraması yapılan Gül'e lenf kanseri teşhisi konuldu. Bu süreçte ameliyat olan Gül, 2 senenin sonunda hastalığı atlattı.

Koronavirüs testi yaptırmak için gitti, lenf kanseri olduğunu öğrendi

KORONA DİYE GİTTİ KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Hastalık sürecini anlatan Gül, "Çok aşırı kilo kaybıyla başladı. Sancılarım oldu. Hastaneye ilk gittiğimde korona olduğumu öğrendim. Sonra karantinaya girdim. 20 gün sonra yine ağrılarım devam etti. Terlemelerim, sancılarım devam etti. Tekrar hastaneye gittiğimde lenf kanseri tanısı konuldu. 2020'nin mayıs ayında tanı konuldu.

Koronavirüs testi yaptırmak için gitti, lenf kanseri olduğunu öğrendi

"ŞİMDİ ÇOK İYİYİM"

Sonra ilk ameliyatımı oldum. Bir felç atlattım, platin takıldı. Bu esnada da hastaneye gitmem gerekiyor kemoterapi alıyorum. Doktor bana oturmamam gerektiğini söyledi. Ya yatacağım ya da ayakta duracağım oturmam yasaktı. Hastaneye gitmekte çok zorlanıyordum. Çok şükür hepsi geçti. Şimdi çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Gül, Sultangazi, Kanser, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs hayatını kurtardı: Test yaptırmaya gitti, lenf kanseri olduğunu öğrendi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs hayatını kurtardı: Test yaptırmaya gitti, lenf kanseri olduğunu öğrendi! - Son Dakika
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