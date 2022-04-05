Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi

05.04.2022 20:15
Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 5 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 12 bin 213 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 37 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 13 bin 568 olurken toplam 232 bin 135 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 37 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 13 bin 568hasta taburcu olurken bugün 232 bin 135 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,37 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,10 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,37 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 122 bin 340 doza yükseldi.

Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 989 BİN 37 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 788 bin 419 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 989 bin 37 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 663 bin 378 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 12 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybederken 12 bin 647 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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