Kozmetik Ürünlerdeki Kanser Riski Uyarısı

GÜNEŞ kremi, kalıcı oje ve suya dayanıklı makyaj ürünlerinin içerdiği bazı kimyasalların, uzun süreli kullanımda sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirten Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burçin Çakan Demirel, "Özellikle güvenilir olmayan ve içeriği belirsiz ürünler yerine güvenilir markaların ürünleri tercih edilmeli" dedi.

Her kozmetik ürünün kanser riski taşımadığını ancak bazı ürünlerde bulunan kimyasalların uzun süreli ve yoğun kullanıldığında sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burçin Çakan Demirel, "Özellikle kimyasal saç düzleştiriciler, benzen oluşma riski bulunan ürünler ve UV ışınlarıyla kurutulan kalıcı ojeler konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Kozmetik seçiminde ürün içeriği ve güvenilirliği büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'BAZI KOZMETİK ÜRÜNLERDE KANSER RİSKİ GÜNDEMDE'

Son yıllarda kozmetik ürünlerde bulunan bazı kimyasalların kanser riskiyle ilişkisinin araştırıldığını, özellikle kimyasal saç düzleştiricileriyle ilgili dikkat çekici bilimsel veriler bulunduğunu söyleyen Dr. Demirel, "Yaklaşık 34 bin kişinin dahil edildiği geniş kapsamlı bir çalışmada, kimyasal saç düzleştiricilerin sık kullanımının rahim kanseri riskini artırabileceği gösterildi. Bu riskte formaldehit gibi bazı kimyasalların rol oynadığı düşünülüyor. Her ne kadar sorumlu madde tam olarak netleşmemiş olsa da elde edilen veriler bu ürünlerin bilinçli kullanılması gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

'ÜRÜN İÇERİĞİ VE SAKLAMA KOŞULLARI ÖNEMLİ'

Bazı kozmetik ürünlerinde doğrudan benzen bulunmasa da uygun olmayan saklama koşullarında bazı içeriklerin benzene dönüşebileceğini ifade eden Dr. Demirel, "Özellikle benzoylperoksit içeren ürünlerde uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalınması halinde benzen oluşumu söz konusu olabiliyor. Ayrıca, suya dayanıklılığı artırmak amacıyla bazı makyaj ürünlerine eklenen kimyasal bileşenlerin uzun süreli kullanımda sağlık açısından olumsuz etkileri olabileceğine yönelik çalışmalar bulunuyor" diye konuştu.

'SAHTE KOZMETİKLERDEN UZAK DURUN'

Kalıcı ojelerin kendisinden çok kurutma sırasında kullanılan UV ışınlarının uzun süreli maruziyet açısından risk oluşturabileceğini belirten Dr. Demirel, "Kalıcı oje uygulamalarında UV ışınlarına maruz kalmayı azaltmak için koruyucu önlemler alınabilir. Bunun yanında geçmişte gündeme gelen talk pudraları da üretim aşamasında asbest kontaminasyonu riski nedeniyle dikkatle değerlendirilmektedir. En önemli nokta ise sahte ve merdiven altı kozmetik ürünlerinden uzak durmaktır. Bu ürünlerde daha uzun raf ömrü sağlamak amacıyla sağlığa zararlı kimyasallar kullanılabiliyor. Kozmetik ürünleri mutlaka güvenilir markalardan ve güvenilir satış noktalarından temin edilmelidir" ifadelerini kullandı.