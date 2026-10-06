KTÜ Farabi Hastanesi 2 aydır ürolojik kanserlerde robotik cerrahi kullanıyor - Son Dakika
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KTÜ Farabi Hastanesi 2 aydır ürolojik kanserlerde robotik cerrahi kullanıyor

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KTÜ Farabi Hastanesi 2 aydır ürolojik kanserlerde robotik cerrahi kullanıyor
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KTÜ Farabi Hastanesi, 2 aydır başta prostat ve böbrek kanseri olmak üzere ürolojik ameliyatlarda Robotik Cerrahi Sistemi'ni kullanıyor. Uygulama, hastaların İstanbul, Ankara ve Antalya'ya gitme ihtiyacını azaltırken hastaneye başvurularda artış sağladı.

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, başta prostat ve böbrek kanseri olmak üzere ürolojik ameliyatlarda 'Robotik Cerrahi Sistemi'ni kullanmaya başladı. Cerrahın el hareketlerini hassas biçimde aktararak dar bölgelerde kontrollü müdahale imkanı sağlayan teknoloji, hastaların tedavi için büyük şehirlere gitme ihtiyacını azalttı. KTÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlke Onur Kazaz, "Eskiden hemşehrilerimiz tedavi için İstanbul, Ankara ve Antalya'ya gidiyordu. Cihaz geldikten sonra hasta başvurularımızda belirgin bir artış oldu" dedi.

KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık hizmetlerinde ileri teknoloji kullanımına yönelik çalışmalarına Robotik Cerrahi Sistemi'ni de ekledi. Farabi Hastanesi Üroloji Kliniği'nde, başta prostat, böbrek ve mesane kanseri cerrahileri olmak üzere ileri düzey ürolojik cerrahi operasyonlar, robotik cerrahi teknolojisinin sunduğu gelişmiş görüntüleme ve hassas hareket kabiliyetiyle gerçekleştiriliyor. Robotik cerrahi sisteminin kolları, cerrahın el hareketlerini hassas biçimde aktararak özellikle dar ve ulaşılması güç bölgelerde daha kontrollü müdahale ve hassas dikiş işlemlerine olanak sağlıyor. Sistemde bulunan teknolojinin, cerrahın el hareketlerindeki titremeleri dengelemesi de cerrahi uygulamalarda hassasiyetin desteklenmesine katkı sunuyor. Robotik cerrahinin uygun olduğu hastalarda daha küçük kesilerle operasyon gerçekleştirilirken, ameliyat sonrası iyileşme süresini de kısalttığı belirtiliyor. Farabi Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan robotik cerrahi sistemi ile farklı illerden hastaneye başvuranların sayısında artış yaşandığı ifade ediliyor.

'HASTAYA DAHA İYİ MÜDAHALEYİ YAPMAMIZI SAĞLAYAN SİSTEM'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. İlke Onur Kazaz, robotik cerrahi sisteminin avantajlarını sıralayarak, "Robotik Cerrahi Sistemi, özellikle kanser cerrahisinde kullanılan, ameliyatların kapalı yapılmasını sağlayan uzaktan yönetilen cerrahi bir sistemdir. En önemli avantajları; ameliyatların daha kısa sürmesi, kanamanın daha az olması, hastane yatışının daha az sürmesi ve hastaların daha çabuk iyileşmeleri olarak sıralanabilir. En fazla kullanıldığı alanlar; üroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kadın doğum ve kalp damar cerrahisidir. Prostat kanserinde, özellikle sinir korumamızı, cinsel işlevlerin korunması hem de idrar kontrolünün sağlanmasını diğer yöntemlere göre daha başarılı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Böbrek kanseri ve mesane kanseri cerrahilerinden de daha iyi ve büyük bir görüntü sağlayarak hastaya daha iyi bir müdahale yapmamızı sağlayan da bir sistem" dedi.

'DOĞU KARADENİZ'DE BU İMKANI SUNUYORUZ'

Robotik sistem sayesinde cerrahların daha önce göremedikleri bölgeleri daha ayrıntılı inceleyebildiğini ifade eden Dr. Kazaz, "Daha önce Laparoskopi ile yaptığımız ameliyatlarda göremediğimiz yerleri daha iyi görmemizi sağlıyor. Dokuları daha da fazla büyütmemizi sağlayan bir cihaz. 2 aydır bu cihazla ameliyat yapmaktayız. Hastalarımız da bunu tercih ediyor. Bilinen ve yaklaşık 15 senedir de yaygın olan bir cihaz aslında. Artık Karadeniz Bölgesi'nde var. Eskiden hemşehrilerimiz bu tedavi için İstanbul, Ankara ve Antalya'ya gidiyorlardı. Şimdi Doğu Karadeniz'de bu imkanı sunuyoruz. İstatistik vermek için henüz erken ama eski ile kıyaslandığında daha başarılı olduğunu görüyoruz. Cihaz geldikten sonra daha fazla hasta bize başvurmaya başladı. Hastanemiz, bölgenin en önemli hastanesidir. Doğu Karadeniz'deki bütün illere hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

'ROBOTUN ARTILARI AÇIK AMELİYATA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA'

KTÜ Üroloji Anabilim Dalı'nda Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çolak, robotik cerrahi sisteminin kullanılmasıyla hasta sayısında artış olduğunu ifade ederek, "Robotun artıları açık ameliyata göre çok daha fazla. Açık ameliyatta büyük bir kesi olurken, robotta daha küçük kesiler ve üç boyutlu görüntülemelerle dokuları daha yakından görerek ince işleri yapmamızı sağlıyor. Açık ameliyatta kanama ihtimalleri yüksekken, robotik cerrahilerde genelde kanamalar çok daha erkenden fark edilip kontrol altına alınabilmektedir. 2016 yılından beri bu cihazı almaya çalışıyorduk. 2 aydır kullanıyoruz. Doğu Karadeniz'de hastanemiz önemli bir merkez, birçok yerden hastalar tedavi için hastanemize geliyor. Robotla beraber gelen hasta sayısında bir artış var. Ürolojik hastalıklarda da artış var. Robot, bu hastalıkların tedavisinde bize yardımcı oluyor. Farabi Hastanesi, sağlık turizmi için de önemli bir merkez. Çevre ülkelerden, Avrupa'dan ve özellikle Mohamed Salah transferinden sonra Afrika ve Arabistan'dan da hastaları ağırlamaktayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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