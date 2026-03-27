Küçük Aren\'in Tedavisi İçin Yardım Kampanyası

27.03.2026 10:05
Adana'da Duchenne Musküler Distrofi hastası 4 yaşındaki Aren'in tedavi masrafları için yardım bekleniyor.

ADANA'da küçük yaşlarda otizm ve genetik bir hastalık olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Aren Sözütek'in (4) tedavisi için başlatılan kampanya çok güç ilerlerken hastalığının seyri ise hızlanıyor. Özel eğitim ve fizik tedaviyi eş zamanlı alan küçük Aren'in annesi Gözde Televi (35), "Bu zorlu süreci tek başıma atlatmaya çalışıyorum. Şu anda Aren merdivenleri inip çıkmakta zorlanmaya başladı, hareketleri yavaşladı. Sağlığına kavuştuktan sonra inşallah onu doktor olarak görebilmeyi çok istiyorum" dedi.

Adana'da Gözde Televi ile eski eşi güvenlik görevlisi Selim Sözütek'in 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Aren Sözütek'e, henüz 1,5 yaşındayken atipik otizm teşhisi konuldu. Erken tanının ardından vakit kaybetmeden Aren'in özel eğitim ve tedavi sürecine başlandı. Küçük Aren, 2,5 yaşına geldiğinde ise rutin kan kan tahlilleriyle yeniden zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldı. Tahlil sonuçlarında birçok değerin normalin üzerinde çıkması üzerine doktorlar tarafından ileri tetkikler istendi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Aren'e, kas erimesiyle ilerleyen genetik bir hastalık olan DMD teşhisi konuldu. Tanının ardından Aren'in tedavisi için gerekli olan ve yurt dışından temin edilen ilacın maliyetinin yaklaşık 2 milyon 900 bin dolar olduğu belirtildi. Bu yüksek tutarın karşılanabilmesi için aile, valilik onayıyla resmi bir yardım kampanyası başlattı.

'OĞLUMUN SAĞLIĞI İÇİN AYAKTA DURMAK ZORUNDAYIM'

Demirören Haber Ajansı'na konuşan anne Gözde Televi, yardım kampanyasının yüzde 1 bile ilerlemediğini belirtti. Aren'in tedavi sürecinden bahseden Gözde Televi, "1,5 yaşında atipik otizm olduğunu öğrendik. Özel eğitim için gittiği süreçte alınan kan tahlilinin ardından DMD hastası olduğunu da öğrendik. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz; ilk duyduğumuzda dünya başımıza yıkıldı. Tedavi sürecine girdikten sonra içimize bir umut serpişti. Aren'in ilacının Dubai'den temin edilebileceği söylendi. Tedavisinin masrafını öğrendikten sonra valilik onaylı bir kampanya başlattık. Bir yıldır fizik tedaviye gidiyoruz ve süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Ben de psikolojik destek almaya başladım. Güçlü olmak zorundayım; oğlumun sağlığı için ayakta durmak zorundayım. Bu zorlu süreci tek başıma atlatmaya çalışıyorum, oğlumla birlikte mücadele etmeye devam ediyorum. Üç yıl önce eşimle ayrıldık, o dönemde Aren'e henüz hastalık tanısı konulmamıştı" dedi.

'AREN DOKTOR OLMAK İSTİYOR'

Aren'in hareketlerinin artık yavaşladığını aktaran Televi, "Aren'le boş vakitlerimizde parklara giderek birlikte zaman geçirmeye çalışıyoruz. Aren'in diğer çocuklar gibi parklarda oyun oynayıp eğlenebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Şu anda Aren merdivenleri inip çıkmakta zorlanmaya başladı, hareketleri yavaşladı. Kasları yıkıma uğruyor. Aren ileride doktor olmak istiyor; sağlığına kavuştuktan sonra inşallah onu doktor olarak görebilmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

'HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKİYORUM'

Gözde Televi, "2 milyon 900 bin dolarlık tedavi ücretini karşılayabilecek durumda değilim. Kampanyamız henüz yüzde 1 seviyesine bile ulaşamadı ve ilerlemekte zorlanıyor. Bu süreçte kermesler düzenliyoruz, sosyal medyada yayınlar açarak destek toplamaya çalışıyoruz. Aren çok güçlü bir çocuk; bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğimize inanıyorum. Ancak Aren'im, diğer çocuklar gibi oyun oynamak yerine hem özel eğitim hem de fizik tedavi süreciyle mücadele ediyor. Devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden destek bekliyorum. Oğlumun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Adana, Son Dakika

