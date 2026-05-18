Küflü Gıdalar: Neyin Tüketilip Neyin Atılacağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Küflü Gıdalar: Neyin Tüketilip Neyin Atılacağı

Küflü Gıdalar: Neyin Tüketilip Neyin Atılacağı
18.05.2026 07:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küflerin tehlikeleri ve tüketilebilecek gıdalar hakkında bilgiler verilmektedir.

Hepimiz peynirdeki beyaz noktaları veya ekmek üzerindeki tüylü küfleri görüp risk almaya değip değmeyeceğini düşünmüşüzdür.

Her yıl hanehalkları tarafından milyonlarca ton gıdanın çöpe atıldığı düşünüldüğünde, kurtarılabilecek olanları ayırmak iyi bir başlangıç olabilir.

İşten bunlardan ve doğrudan çöpe gitmesi gerekenlerden bazıları.

Gıda küfü nedir?

Gıda küfü mikroskobik mantarlardan oluşur. Miselyum adı verilen ipliksi bir ağ şeklinde büyür ve bitki kökleri gibi gıdanın içine doğru ilerler. Sporları yüzeye çıktığında, gıda renk değiştirebilir ve tozlu bir görünüm alabilir.

Küf tehlikeli midir?

En sevdiğimiz bazı gıdalar güvenli küfler kullanılarak yapılır. Penicillium roqueforti, rokfor peynirlerinin mavi damarlarını ve güçlü tadını sağlar.

Botrytis cinerea, ya da "soylu çürüme", şarap yapımında kullanılarak üzümlerin su içeriğini azaltır ve tatlılığını artırır.

Ancak bu, küflenmiş tüm besinleri yiyebileceğimiz anlamına gelmez. Farklı küfler insanları farklı şekilde etkiler ve küf alerjisi olanların özellikle dikkatli olması gerekir.

İngiltere'de Gıda Standartları Ajansı (FSA), özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler veya bağışıklık sistemi zayıf kişiler için küf içeren herhangi bir gıdanın tüketilmemesini tavsiye ediyor.

Küf uzmanı Dr Patrick Hickey, bazı gıdaların "kurtarılabileceğini ancak bunun riskinin tüketiciye ait olduğunu" söylüyor.

Hickey, "Küfler genellikle ani gıda zehirlenmesine neden olmaz" diyor ancak bazı küfler mikotoksin adı verilen toksinler üretir.

Bunlardan çok miktarda tüketildiğinde "sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve daha ciddi etkilere, karaciğer veya böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açabilir".

Nemli tahıllar veya kuruyemişlerde bulunan Aspergillus gibi bazı küfler, karaciğer kanseriyle bağlantılı aflatoksinler üretir.

İnsanların akut şekilde zehirlenmesi nadir olsa da Hickey, küçük miktarlarda mantar toksinlerinin uzun vadeli etkileri hakkında çok az şey bilindiğini belirtiyor ve "tekrarlanan tüketimde mikotoksinlerin birikerek hastalığa yol açabileceğine dair endişe olduğunu" söylüyor.

Küflü ekmek yenilebilir mi?

FSA, gözenekli gıdaların gözle görünmeyen kısımlarının da küflenme riski olduğu için küflenmiş ekmek yenmemesi gerektiğini belirtiyor.

Hickey, "Genel kural olarak yüzeyde çapı 1 cm olan bir küf kolonisinin gıdanın içine de 1 cm kadar girdiğini söyleyebiliriz" diyor.

Ekmeğiniz bayatlıyorsa ama küflenmemişse, galeta unu veya kruton yapmak için kullanılabilir.

Küflü peynir yemek güvenli mi?

Çedar ve Parmesan gibi sert peynirler küfe karşı daha dirençlidir çünkü küfün yayılması için gereken nemli ortamı sağlamazlar.

Hickey, "Sert peynirde 5 mm'den küçük küf kolonileri bulursanız, yemeden önce her tarafından en az 10 mm kesin" diyor.

Ancak bıçağın küfe temas etmemesine dikkat edin, aksi takdirde peynirin diğer kısımlarını kirletebilir.

Yumuşak peynirler veya sürülebilen ya da ufalanabilen türler ise farklı. Küf özellikle rokforda olduğu gibi bilerek eklenmemişse, bu tür peynirler küflendiğinde atılmalıdır.

Daha yüksek su içerikleri, mikroorganizmaların hızla çoğalmasına neden olur; bu da salmonella veya listeria gibi bakterilerden kaynaklanan gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Meyve ve sebzelerin küflü kısmı kesilebilir mi?

Üzerinde küçük küf lekeleri bulunan sert meyve ve sebzeler genellikle kurtarılabilir. Ancak iyice yumuşamış olmamaları gerekir çünkü bu durum gıda zehirlenmesine veya mide ağrısına yol açabilecek bakterilerin varlığına işaret eder.

Sert sebzeler (kök sebzeler ve lahana gibi) küflü bölgenin çevresinden ve altından en az 1 cm kesilerek tüketilebilir. Düşük nem içerikleri ve genellikle daha yüksek asit seviyeleri, küfün içeri nüfuz etmesini zorlaştırır.

Elmalar konusunda dikkatli olun. Ezik veya küflü elmalarda patulin adlı bir toksin bulunabilir, bu nedenle küflenmiş elma suyunu asla içmeyin.

Salatalık, domates ve şeftali gibi yumuşak meyve ve sebzeler atılmalı çünkü yüksek su içerikleri nedeniyle yüzeyin altında kontamine olmuş olma ihtimalleri daha yüksektir.

Hafif solmuş salata yapraklarını yemek genellikle güvenlidir ancak küflenmiş veya kayganlaşmış olanlardan kaçının.

Küflenmiş reçel güvenli mi?

FSA, "küfün ve çevresindeki ürünün çıkarılmasının mevcut görünmeyen toksinleri ortadan kaldırması mümkün olsa da bunun garantisi yoktur" uyarısında bulunuyor.

Hickey, reçelinizin yüzeyinde biraz yeşil küf varsa, üst tabakayı ve birkaç santimetre altını alıp mümkün olan en kısa sürede tüketmenin genellikle güvenli olduğunu ancak birkaç gün içinde küfün yeniden oluşabileceğini söylüyor.

Emin değilseniz ya da reçelin üzerinde kalın bir küf tabakası varsa, en iyisi atmak. Aynı durum köri gibi soslar için de geçerli.

Gıdaların küflenmesi nasıl önlenir?

Gıdalarınızın küflenmesini tamamen önleyemezsiniz ancak süreci yavaşlatabilirsiniz. Küf, beslenebileceği bol kaynak bulunan sıcak ve nemli ortamları sever.

Temiz, kuru ve iyi havalandırılan bir mutfak küf oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Gıdaları nasıl sakladığınız büyük fark yaratabilir; salata yapraklarını buzdolabında kâğıt havlu kaplı hava geçirmez kaplarda saklayabilirsiniz.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Küflü Gıdalar: Neyin Tüketilip Neyin Atılacağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision’u Bulgaristan kazandı İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı
Nijerya’da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
Taraftarları taşıyan midibüs devrildi, 27 taraftar yaralandı Taraftarları taşıyan midibüs devrildi, 27 taraftar yaralandı
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor 2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı İran detayı dikkat çekti Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti
İnşaat demiri otobüsü delip yolcunun ayağına saplandı İnşaat demiri otobüsü delip yolcunun ayağına saplandı
“Süper El Nino“ geliyor Türkiye için korkutan senaryo "Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
“Fazla mesai“ tuzağı Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun iddiası "Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası
Sunrooftan çıktı, ceza yiyince beddua etti Sunrooftan çıktı, ceza yiyince beddua etti
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
Antalya’da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
WhatsApp’tan yeni özellik Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor WhatsApp'tan yeni özellik! Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor

08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
07:56
Kutlamalara damga vuran olay Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar
07:41
TikTok rezaletleri bitmiyor Canlı yayın sırasında eşini darbetti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti
07:39
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
07:02
Bahçeli: Öcalan’ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
06:29
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
06:18
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler
Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
06:09
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
01:12
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı
Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
00:38
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
00:36
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
00:14
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 08:14:22. #7.13#
SON DAKİKA: Küflü Gıdalar: Neyin Tüketilip Neyin Atılacağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.