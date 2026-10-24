Kütahya\'da pembe pilates etkinliğinde meme kanserinde erken teşhis vurgulandı

Kütahya'da pembe pilates etkinliğinde meme kanserinde erken teşhis vurgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Pembe Pilates Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte erken teşhis ve düzenli taramaların önemi vurgulanıp vatandaşlara tarama çağrısı yapıldı.
1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Pembe Pilates Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.
Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak, düzenli kanser taramalarına yönelik toplumsal bilinci artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporun sağlıklı yaşamdaki rolüne de dikkat çekildi.
Etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür edilirken meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapıldı.
Yetkililer, vatandaşlara sağlıklarını korumak için düzenli kanser taramalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.
"Farkında Ol, Erken Tanı ile Güçlü Ol!" mesajıyla meme kanseri konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?