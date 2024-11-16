Kütletme İşlemlerinde Ciddi Sağlık Riskleri Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Kütletme İşlemlerinde Ciddi Sağlık Riskleri Uyarısı

Kütletme İşlemlerinde Ciddi Sağlık Riskleri Uyarısı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gökhan Özkoçak, sosyal medyada popüler hale gelen kütletme uygulamalarının omurga sağlığına zarar verebileceği konusunda uyardı. Kontrolsüz yapılan bu işlemler felç gibi geri dönülmez sorunlara yol açabilir.

16.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:50
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FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, kütletme adıyla bilinen uygulamalar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Özkoçak, kontrolsüz yapılan bu işlemlerin, omurga sağlığı için ciddi riskler barındırdığını felce kadar götürdüğünü vurguladı.

Son yıllarda sosyal medyada popüler hale gelen kütletme videoları, eğlenceli ve masum bir işlem gibi görünse de ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kontrolsüz yapılan bu işlemler, omurga sağlığını tehlikeye atarak felç gibi geri dönülmez sorunlara yol açabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, bu konuda hayati uyarılarda bulundu ve manuel terapinin doğru ellerde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

MANUEL TERAPİYE MUTLAKA UZMAN KONTROLÜ

Manuel terapinin tıpta yeri olan bir yöntem olduğunu ancak bu işlemlerden önce mutlaka uzman bir hekimin hastayı muayene etmesi gerektiğini belirten Dr. Özkoçak, "Omurga yapısını değerlendirmek için Röntgen,Tomografi ya da MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmalı. Çünkü omurganın arkasında, tüm sinir sistemimizi kontrol eden çok hassas damar ve sinir paketleri bulunuyor. Kontrolsüz müdahaleler felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.

BERBERDE KÜTLETMEYE DİKKAT

Kütletme işleminin berberde ya da uygun olmayan koşullarda yapılmasının ciddi sakatlıklara neden olabileceğini ifade eden Dr. Özkoçak, "Omurilik felci, bu işlemin yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek en kötü senaryolardan biri. Bu durum tüm vücutta güçsüzlüğe ve yaşam kalitesinde dramatik düşüşlere yol açabilir" uyarısında bulundu.

SOSYAL MEDYA YANILTABİLİR

Dr. Özkoçak, sosyal medyada kütletme işlemiyle ilgili yayılan abartılı videoların halkı yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, "Bu videolarda duyulan sesler, genellikle ses kayıt cihazlarıyla artırılmış efektlerdir. Gerçek bir tedavide bu tür yüksek sesler çıkmaz. Sesin varlığı tedavinin başarılı olduğu anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

MANUEL TERAPİNİN FAYDALARI

Manuel terapinin doğru uygulandığında kas ve bağ dokudaki sıkışmaları gevşeterek rahatlama sağladığını belirten Dr. Özkoçak, "Tedavi yalnızca sertifikalı ve uzman kişiler tarafından uygulanması gerekir. Omurgamız vücudumuzun pırlantasıdır. Sinirlerimizin geçtiği bu bölgeye yapılacak her müdahale, büyük risk taşır. Lütfen kontrolsüz işlemlerden kaçının ve mutlaka uzman desteği alın" dedi.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Sağlık, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kütletme İşlemlerinde Ciddi Sağlık Riskleri Uyarısı - Son Dakika

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