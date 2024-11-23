Lodos Ve Hava Koşulları Migreni Tetikliyor - Son Dakika
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Sağlık

Lodos Ve Hava Koşulları Migreni Tetikliyor

Lodos Ve Hava Koşulları Migreni Tetikliyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, lodoslu günlerde migren ataklarının sıklığının arttığını belirterek, hava koşullarının baş ağrıları üzerindeki etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Yemek belirli fiziksel ve çevresel faktörlerin migren krizlerine yol açabileceğini vurguladı.

23.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
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NÖROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, hava koşullarının baş ağrıları üzerindeki etkilerini vurgulayarak, lodosun migren baş ağrılarını tetikleyebileceğini belirtti. Prof. Dr. Asil, "Lodoslu günlerde migren ataklarında önemli bir artış gözlemleniyor. Bu tür hava değişimleri, baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini arttırabiliyor" dedi.

Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. İstanbul'da şiddetli lodosun ardından yağışlı hava başladı. Biruni Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, migreni olanlar için hava değişimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Lodosun, havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak baş ağrılarını tetiklediğini ifade eden Prof. Dr. Asil, "Barometrik basınç değişiklikleri, sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yaratır. Bu da migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebilir" diye konuştu.

'BULUTLU GÜNLER DE BAŞ AĞRILARI İÇİN BİRER TETİKLEYİCİ OLABİLİR'

Ayrıca, hava koşullarının yalnızca lodosla sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Asil, "Yüksek nem, kuru hava, rüzgar ve aşırı sıcaklıklar gibi hava durumu faktörleri de migreni tetikleyebilir. Parlak güneş ışığı ve bulutlu günler de baş ağrıları için birer tetikleyici olabilir" diye ekledi.

'MİGREN İŞ VERİMLİLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Prof. Dr. Talip Asil, migreni tetikleyen hava koşullarından korunmak için, kişilerin güneş ışığından kaçınmaları, ortamlarını nemlendirici cihazlarla desteklemeleri ve baş ağrıları konusunda uzmanlardan tavsiye almaları gerektiğini vurguladı. Migrenin, yalnızca bireylerin günlük yaşam kalitesini değil, iş verimliliğini de olumsuz etkileyerek ciddi bir ekonomik yük oluşturduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Asil, baş ağrılarının önlenmesi için bireylerin çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Lodos Ve Hava Koşulları Migreni Tetikliyor - Son Dakika

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