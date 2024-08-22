Market poşetini açarken gözüne bıçak saplanan Sudenaz'a ikinci kornea nakli - Son Dakika
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Sağlık

Market poşetini açarken gözüne bıçak saplanan Sudenaz'a ikinci kornea nakli

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 17 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 5 yıl sonra ikinci kornea naklini oldu. Sudenaz'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktorlar, korneanın zaman içinde saydamlaşacağını ve görmenin açılacağını belirtti.

22.08.2024 12:23
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- Market poşetini açarken gözüne bıçak saplanan Sudenaz'a ikinci kornea nakli

17 yaşındaki kızın göz nakli ile görme umudu yeşerdi

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 17 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 5 yıl sonra ikinci kornea naklini oldu.

Olay, 2017 yılının haziran ayında İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar semtinde meydana geldi. Sudenaz Aldağ, henüz 10 yaşındayken babası Yılmaz ve annesi Zehra ile markete gidip alışveriş yaptı. Baba alışverişin ardından işe gitti, annesi ise market poşetlerini mutfağa bıraktı. Sudenaz, annesine yardım etmek için yumurtaların bulunduğu poşeti açmaya çalıştı ancak düğümü çözemeyince eline meyve bıçağını aldı. Talihsiz kız, sert bir hamle ile poşeti bıçakla açmaya çalışırken elindeki bıçak gözüne battı. O dönem tam 1,5 yıl tedavisi süren Sudenaz'a, göz tansiyonunun düşmeye başlamasıyla birlikte ilk kornea nakli İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. İlerleyen süreçte takibine devam edilen genç kıza nakil yapılan kornea, bir süre saydam kaldı. Fakat yeniden göz tansiyonu ortaya çıkınca kornea zaman içerisinde bulanıklaştı. Durum böyle olunca Sudenaz için tekrar göz nakli yapılması gerektiği söylendi. Genç kıza son olarak İzmir Şehir Hastanesi'nde Doç. Dr. Bora Yüksel ve ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde ikinci kornea nakli yapıldı.

"Doku güzel, yerinde duruyor, aylar içinde giderek saydamlaşacak"

İzmir Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel, Sudenaz'ın sağlık durumu ile ilgili, "Hastamız bıçakla ağır yaralanmıştı. İlk nakil bir süre saydam kaldı ama zaman içinde bulanıklaştı. Bunun en önemli nedeni ise hastada kazadan dolayı göz tansiyonu çıkması oldu. Tansiyona yönelik ilaç tedavisiyle sonuç alamayınca tüp taktık. Tüpten sonra zaman içinde kornea dokusu hücrelerinin azalması nedeniyle bulanıklaştı ve yenisini taktık. Şu anda güzel gidiyor. Tansiyonu da iyi, saydam. Göz siniri biraz bütün bu olaylardan etkilendiği için beklediğimiz görme tam olarak çıkmamış oldu. Ama doku güzel, yerinde duruyor. Aylar içinde giderek saydamlaşacak" dedi.

"6 ay içinde görmenin açılacağını düşünüyorum"

Sudenaz'ın periferik görme denilen kısımlarla görebildiği kadarıyla göreceğine değinen Yüksel, şunları kaydetti:

"Bizim burada daha çok beklentimiz gözün saydam gözükmesi, estetik de önemli. Dıştan doğal görüntü olması, şaşılık olmaması ve kaymaması önemli. Ne kadar görebilirse bizim için şans. Dokunun yerinde kalması için bağışıklığını da baskılayıcı tedaviye başladık. Çocuklarda yabancı dokuyu yerinde tutmak erişkine göre zor olur. Şu an damlalarını kullanıyor, kontrollere geliyor. Ben 6 ay içerisinde biraz daha görmenin açılacağını düşünüyorum."

"Korneayı değiştirdik"

Dokular maalesef ömür boyu gitmiyor" diyen Doç. Dr. Yüksel, "Ona yönelik farklı ameliyat türleri var. Onları da yapıyoruz. Hastanın kendi hücrelerini koruyan bir nakil sistemi de var. Ama bu hastada öyle bir şey mümkün değildi. Total olarak korneayı değiştirdik" ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Yüksel, son olarak ise bu süreçte hastanın kontrole düzenli gelmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Kızının yaşadığı süreci anlatan Baba Yılmaz Aldağ da "Biz alışveriş yapıp marketten gelmiştik. Poşetlerle birlikte eve geldiğimizde kızım mutfaktaki poşeti aldı ve açmaya çalıştı. Poşeti açmaya çalışırken düğümler biraz sıkı olduğu için açamadı. Daha sonra meyve bıçağıyla açmaya çalışıyor. Düğümü sert bir şekilde açayım derken, bıçağı kendine çekince direkt sağ gözüne geldi ve korneayı ortadan kesmiş oldu. Biz daha sonra hemen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Ameliyata sevk ettiler ve dikiş attılar. Sonra göz nakli olması gerektiğini söylediler. O sırada yaklaşık 1 sene geçti. Göz tansiyonu da yüksek olduğu için göz tansiyonunu düşürmeye çalıştılar. 2019 yılında göz bulundu ve bizi çağırdılar. Orada başarılı bir şekilde kornea naklini yaptılar. 2-3 hafta hastanede kaldık ve daha sonra normale dönünce bizi taburcu ettiler. Kontrollerimiz sürdü" şeklinde konuştu.

"Eski ilaçları kullandığımız için ilaçlar yetersiz kaldı"

Pandemi dönemi başlayınca hastaneye çok sık gidemediklerini aktaran baba Akdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"O süreçte doktorlarımızın da yerleri değişti. O sırada hep eski ilaçları kullandığımız için gözde ilaçların yetersiz kaldığı belirlendi. En son İzmir Şehir Hastanesine geldiğimizde, doktorlar tekrar nakil olmasını söyledi. Tekrar nakil oldu ve başarılı geçti. Kontrollerimiz sürecek. İnşallah daha iyi olur."

Tek isteği kızının görmesi

Kızının sağlıklı olmasını temenni eden Akdağ, "Tek isteğim kızımın gözünün görmesi. Normal bir döngüye dönmesi. Doktorlar, göz sinirleri zedelendiği için kaynama aşamasının zor olacağını söyledi. Doktorların muayenesinden memnunuz. Bizleri yönlendiriyorlar" cümlelerine yer verdi.

Market poşetini açarken gözüne bıçak saplanan Sudenaz\'a ikinci kornea nakli
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Market poşetini açarken gözüne bıçak saplanan Sudenaz'a ikinci kornea nakli - Son Dakika

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