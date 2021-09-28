Üye Girişi
"Mavi" kategorideki Ordu'da hedef "tam aşılı nüfus"a ulaşmak - Son Dakika

"Mavi" kategorideki Ordu'da hedef "tam aşılı nüfus"a ulaşmak

28.09.2021 12:18

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, aşılamada yüzde 100'e ulaşılması hedefleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, aşılamada yüzde 100'e ulaşılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının salgının başından beri çok üstün gayret gösterdiğini söyledi.

Vali Tuncay Sonel başta olmak üzere İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu koordinasyonunda tüm sağlık camiası, diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının entegrasyonuyla başarı elde ettiklerini vurgulayan Aydın, çok hızlı şekilde filyasyon yaptıklarını, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu görevlilerinden oluşan denetim ekiplerinin vatandaşları bir an önce izole ederek salgının yayılmasının önüne geçmeye çalıştıklarını anlattı.

Aydın, bunun hem hastalığın tedavisi hem de aşının bulunarak yaygınlaştırılması sürecinde kendilerine zaman kazandırdığını ifade etti.

Tam aşılı olunmadığı sürece hastalığın halen tehdit olduğunu aktaran Aydın, "Bir an önce BionTech için ikinci doz, Sinovac içinse üçüncü dozlarımızı yaptırmak durumundayız. Biz burada tam aşılı bir nüfus oluşturmak ve böylece salgını bir anda artık hayatımızdan çıkartmak istiyoruz." dedi.

"İnşallah daha iyi yerlerde olacağız"

Aydın, Ordu'nun coğrafyası zor bir il olduğuna dikkati çekerek, "Aşıyı en uç noktalara soğuk zinciri de koruyarak ulaştırmayı başarıyoruz. Hiçbir zaman vatandaşımızın aşı talebine olumsuz yanıt vermedik. Her zaman bu aşı lojistiğini diri tuttuk ve aşı imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Burada gerçekten çok büyük özveri, büyük bir emek var. Bu disiplin içerisinde çalıştık." diye konuştu.

Hastanelerde aşı uygulama alanları oluşturulduğunu, aile sağlık ve toplum sağlığı merkezlerinin de bu konuda ciddi rol aldığını dile getiren Aydın, gece gündüz demeden en ücra noktalara gidilerek aşılama yapıldığını, aşılamaya Orduluların da ilgi gösterdiğini kaydetti.

Aydın, Ordu'nun bilinç düzeyi yüksek bir il olduğunu belirterek, "Bu anlamda gerçekten çok şanslıyız, aşılama oranlarında iyi bir durumdayız. Tabii bu bizim için yeterli değil. İnşallah daha iyi yerlerde olacağız. Hedefimiz yarışma değil, toplumu bir önce bağışıklamak. Bizim hedefimiz aslında yüzde 100, bir an önce bağışıklamayı sağlayarak artık bu pandemiyi hayatımızdan çıkartmak." ifadelerini kullandı.

Kirli bilgilere itibar edilmemesini isteyen Aydın, otoriteler tarafından doğrulanmamış, sorumluluğu olmayan insanlar tarafından söylenenlere değil, Bakanlık ve devlet tarafından beyan edilen hususlara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yoğun bakımlarda tam aşılı olmayanların oranı yüksek"

Aydın, yoğun bakımlarda tam aşılı olmayanların oranının yüksekliğine işaret ederek, tam aşılı olmamak, aşıların eksik yapılması veya hiç yapılmamış olmasının kişiyi hastalığa karşı açık hale getirdiğinin altını çizdi.

Artık yoğun bakımlarda veya Kovid-19 servislerinde genç hastaların olduğunu gördüklerine dikkati çeken Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bizim için çok üzücü oluyor. Özellikle genç hastalarımızın hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Bir an önce tedbiri alarak aşılarımızı tamamlamamız ve her şeyden önce kendi aldığımız tedbirlere güvenip gençliğimize güvenmeyerek 'Bize nasılsa bir şey yapmaz' demememiz lazım. Hem hayatımızı hem de çevremizdeki yaşlı veya kronik hastalığı olan insanları tehdit etmekte olduğunun farkına varıp önlemimizi almalıyız, aşımızı yaptırmalıyız."

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Aydın, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Mavi' kategorideki Ordu'da hedef 'tam aşılı nüfus'a ulaşmak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak 11:57 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
Bakan Soylu, Erdoğan'ın 11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 10:45 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi 10:34 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu 10:03 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu

Son Dakika Haberleri
12:30 Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:58 İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü!
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
11:38 3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi
11:37 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri
11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı
Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü         
12:30
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü!         
11:59
Altaylı Kappel, Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar         
11:51
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı         
11:30
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 12:37:32. #1.11#
SON DAKİKA: "Mavi" kategorideki Ordu'da hedef "tam aşılı nüfus"a ulaşmak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement