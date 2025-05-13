Mounjaro, Wegovy'den Daha Etkili - Son Dakika
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Mounjaro, Wegovy'den Daha Etkili

Mounjaro, Wegovy\'den Daha Etkili

Mounjaro, 72 haftada %20 kilo kaybı ile Wegovy'yi geride bıraktı. Zayıflama ilaçları kıyaslandı.

13.05.2025 07:41
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Satış rekorları kıran iki zayıflama ilacının ilk karşılaştırması, Mounjaro'nun rakibi Wegovy'den daha etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmada iki ilacın da kilo vermeye önemli ölçüde yardımcı olduğu tespit edildi. Ancak 72 haftalık tedavinin ardından Mounjaro kullananların %20'lik kilo kaybı, Wegovy kullananların %14'lük kilo kaybını aştı.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, her iki ilacın da bir rolü olduğunu, ancak Mounjaro'nun kaybedecek daha fazla kilosu olanlara daha yardımcı olabileceğini söylüyor.

Her iki ilaç da beyni kandırarak kendinizi tok hissetmemizi, böylece daha az yememizi ve vücutta depolanan yağı yakmamızı sağlıyor - ancak nasıl çalıştıkları konusunda ince farklılıklar var.

Semaglutid olarak da bilinen Wegovy, beyindeki bir iştah şalterini kapatmak için yemekten sonra vücut tarafından salınan bir hormonu taklit ediyor.

Mounjaro ya da tirzepatid, iki ayrı şalteri kapatıyor.

Maliyeti Mounjaro'nun üreticisi Eli Lilly tarafından karşılanan araştırmaya, ortalama 113 kg. ağırlığında 750 obez kişi katıldı.

Bu kişilerden, iki ilaçtan birini tolere edebilecekleri en yüksek dozda almaları istendi.

Malaga'da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde ve 'da paylaşılan bulgulara göre:

New York'taki Weill Cornell Medicine'de bulunan Kapsamlı Kilo Kontrol Merkezi'nde araştırmayı yürüten Dr. Louis Aronne "Obezite hastalarının çoğunluğu semaglutid (Wegovy) ile gayet iyi sonuç alacaktır, daha kilolu olanlarsa tirzepatid (Mounjaro) ile daha iyi sonuç alabilirler" dedi.

Tirzepatide satışları çok daha fazla

Glasgow Üniversitesi'nden Prof. Naveed Sattar, iki ilacın da iyi birer seçenek olduğunu söyledi ve "Bazı kişiler %15 kilo kaybıyla yetinecektir, bazılarıysa mümkün olduğunca fazla kilo kaybı isteyecektir" dedi:

" Birleşik Krallık'ta tirzepatid satışları şu anda semaglutidin çok önünde - bu bir gerçek - ve bu makalenin bunu hızlandıracağını tahmin ediyorum."

Ancak Wegovy, kalp krizini önlemek gibi başka durumlar için de ruhsatlıyken, Mounjaro için eşdeğer denemeler henüz tamamlanmadı.

Zayıflama ilaçlarıyla ilgili çok sayıda araştırma halen devam ediyor.

Mevcut ilaçların daha yüksek dozları test edilirken, ağızdan alınan haplar gibi yeni kullanım şekilleri ve vücuda farklı şekillerde etki eden yeni ilaçlar da araştırılıyor.

Bu yüzden nihai kazanan henüz belli değil.

Prof. Sattar, yapılan araştırma miktarının "obezitenin önlenmesinin de yakında mümkün olabileceği" güne yaklaştığımız anlamına geldiğini söylüyor, ancak daha fazla insanın obeziteye yakalanmasını önlemek için toplumları daha sağlıklı hale getirmenin "çok daha iyi olacağını" savunuyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

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