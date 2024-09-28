Muğla\'da Rus Turiste Başarılı Ameliyat

Sağlık

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Rus turistin riskli ameliyatı başarı ile gerçekleşti

MUĞLA - İlk defa Marmaris'e tatile gelen Rusya uyruklu Iulııa Romanenko Plekhanov, tatilinin ikinci gününde düşmesi sonrası Sakrum denilen omurga kemiğini kırdıktan sonra yürüyemedi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rus turiste, Türkiye'de çok nadir yapılan Sakroiliak Vidalama tekniği ile riskli bir ameliyat gerçekleştirildi.

Ameliyattan 24 saat sonra yürüdü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde Sakrum kırığına Sakroiliak vidalama tekniği ile ilk defa müdahalede bulunuldu. Yüksekten düşme nedeniyle Lumbosakral ve Sakral Vertebra kırıkları olan, bu nedenle şiddetli ağrı, yürüyemeyen ve idrar yapamama sorunu yaşayan Rus turist, Op. Dr. Ozan Aydoğdu tarafından Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği hekimlerinin destek ve katkıları ile başarılı bir şekilde Sakroiliyak vidalama ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ozan Aydoğdu, riskli bir ameliyat sonrası hastanın ameliyattan 24 saat sonra sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Rus turiste geçmiş olsun ziyaretinde bulanan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ozan Aydoğdu ve beyin ve sinir cerrahisi ekibinden hasta hakkında bilgi aldı. Bu süreçte emeği geçen, hastanın sürecini yakından takip eden Uluslararası Hasta Birimi görevlisi Türkan Mutlu ve tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

"Benim için zorlu bir operasyon gerçekleştirdiler"

Türkiye'ye ilk defa tatile gelen Rus vatandaşı Iulııa Romanenko Plekhanov, Türk hekimlerin kendisi için zorlu bir operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu, Marmaris'e ilk gelişim. İkinci günümde merdivenlerden inerken düştüm ve sırtımı kırdım. Yaklaşık dört gün boyunca otelde yattım ve ancak bu süreden sonra buraya gelebildim. Dr. Ozan ve ekibi bana yardımcı oldular. Ayağa kalkamadığım için yürüyemiyordum, hiçbir şey yapamıyordum, sadece yatakta uzanıyordum. Onlar benim için çok zorlu bir operasyon gerçekleştirdiler, bunu biliyorum ve profesyonellikleri ve nazik yaklaşımları için onlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Riskli ve zor bir teknik"

Hastanın ameliyatının zor ve riskli bir teknik olduğunu belirten Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği hekimi Op. Dr. Ozan Aydoğdu, bu tür ameliyatların Muğıla'da yapılıyor olmasının sağlık turizmi açısından da önemli olduğunu belirtti. Dr. Akdoğan, "Hastamız Marmaris'te tatilin ikinci gününde düşüp belini ve Sakrum denilen omurga kemiğini kırdıktan sonra hastanemize sevkli olarak geldi. Sakrumdaki kırığı nedeniyle ve belindeki kırığı nedeniyle hasta yürüyememekteydi. Çok şiddetli ağrıları olmaktaydı. Hastamızı ameliyat ettik ve başarıyla ameliyattan 24 saat sonra yürüttük. Bu ameliyatta özellikle farklı olan Sakroiliyak vidalama tekniğiyle bu ameliyatın yapılması. Daha önce kliniğimizde dejenatif omurga deformitelerinde bu tarz Sakroiliyak vidalama tekniğini uygulamaya başlatmıştık. Fakat ilk defa bir Sakrum kırığında bu tekniği uygulamış bulunduk. Özellikle bu teknik birçok klinikte çok yüksek riskli ve zor olarak yapılan bir teknik. Bildiğiniz gibi ilimiz birçok turisti ağırlamaktadır. Milyonlarca turist sene içerisinde ziyaret etmektedir ilimizi. Bu tarz vakalarda hastaların yerinde tedavisi çok önemli. Hele hele ki böyle yüksek riskli ameliyatların hastanemizde yapılabiliyor olması hastaların hem yeniden toparlanma süreci açısından hem de sağlık turizmi açısından çok daha fayda görmesini sağlıyor. Bu açıdan da önemli bir ameliyat olarak düşünmekteyiz. Fakat ilk defa bir Sakrum kırığında hastanın tabi mevcut durumu da buna ihtiyaç duyması sebebiyle uygulamış olduk. Bu açıdan hastanemizde bir ilk. Türkiye genelinde de bu tarz ameliyatlar çok zorlu şartlarda riskli ameliyatlar olduğu için bu hastanemizde yapılıyor olabilmesi de Muğla için büyük avantaj. Hem sağlık turizmi açısından hem de Muğla'daki vatandaşlarımız açısından büyük avantaj" dedi.