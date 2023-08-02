Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, katıldığı bir internet yayınında beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Engin'in hastanede müşahede altında tutulduğu, tetkiklerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ali Engin

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Narlıdere Belediyesi, Başkan Ali Engin'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bugün katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Belediye Başkanımız Ali Engin, tedbir amaçlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Müşahade altında tutulan ve tetkikleri devam eden Başkanımız Ali Engin'in hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" denildi.