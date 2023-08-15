Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yanlış kan verilen yaşlı kadın yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
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Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yanlış kan verilen yaşlı kadın yoğun bakıma kaldırıldı

Son Güncelleme: 15.08.2023 16:45

Nevşehir Devlet Hastanesinde bacağından ameliyat olan bir kadına yanlış kan verildiği iddia edildi. Kadın yoğun bakıma alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir Devlet Hastanesinde bacağından ameliyat olan kadına yanlış kan verildiği ileri sürüldü. Kadın yoğun bakıma alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BAŞKA BİR HASTA İÇİN GETİRİLEN KAN VERİLDİ"

Nevşehir Devlet Hastanesinde kırık bacağından ameliyat olan Emine E. (75), ardından servise alındı. İddiaya göre, ameliyat sonrasında hastaya sağlık personeli tarafından bir başka hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan ve kalbi duran kadına ilk müdahale serviste yapıldı. Emine E. daha sonra yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Devlet hastanesinde skandal! Yanlış kan verilen yaşlı kadın yoğun bakıma kaldırıldı

"ŞU AN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Konu ile ilgili açıklama yapan Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Eyvaz, "Hastanemizde yatmakta olan bir hastanın, kan transfüzyonu sırasında gelişen reaksiyon sonucunda kalbi durdu. Anında müdahale edilerek hasta yoğun bakıma alındı. Buradaki tedavisinin ardından hasta 3. basamak yoğun bakım ünitesi olan Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanın şu an hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay da, "12.08.2023 tarihinde Nevşehir Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde yatmakta olan Emine E. (75) isimli hastaya yapılan kan transfüzyonu sırasında hasta fenalaşmış ve kardiyak arrest gelişmiştir. Hastaya Ortopedi Servisinde ilk müdahale yapılmış olup 3. seviye erişkin yoğun bakım servisinde takibe alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde hastaya takılan kana karşı reaksiyon geliştiği anlaşılmıştır. Hasta ileri düzey takip ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine ivedilikle transfer edilmiştir. Hastanın tedavisi Yoğun Bakım şartlarında devam etmektedir. Konu ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yanlış kan verilen yaşlı kadın yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika


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