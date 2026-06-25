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Obezlerin Mutluluğu Araştırıldı

Obezlerin Mutluluğu Araştırıldı
25.06.2026 10:07
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Türkiye'de yapılan araştırmada obezler, sosyal destekle daha mutlu görülüyor.

Türkiye genelinde yapılan bir mutluluk araştırmasında obezler obez olmayanlardan daha fazla mutlu çıkarken, en güçlü mutluluk kaynağı sosyal destek ve yaşam amacı olarak ortaya çıktı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz, Uzman Abdullah Aktürk ve Psikolojik Danışman Demet Yılmaz tarafından Türkiye genelinde yaklaşık bin 700 katılımcıyla gerçekleştirilen Mutluluk Araştırması yapıldı. Araştırmada; gelir, eğitim, aile yapısı, yaşam şartları, psikolojik tutumlar ve sosyal ilişkilerin mutluluk üzerindeki etkisini incelendi. Sonuçlar, sosyal destek, özgürlük hissi, yaşam amacı ve hayata bakış açısının ekonomik şartlardan çok daha belirleyici olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 35,93'ü "Mutlu", yüzde 27,56'sı "Çok mutlu", yüzde 24,46'sı "Ne mutlu ne mutsuz", yüzde 9,65'i "Mutsuz", yüzde 2,40'ı "Çok mutsuz" olduğunu belirtti.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden yaklaşık 6'sı kendini mutlu veya çok mutlu olarak tanımlıyor. Araştırmada obez bireylerin mutluluk düzeyleri, zayıf, normal kilolu ve fazla kilolu bireylerden anlamlı ölçüde daha yüksek çıkarken, bu sonuç, mutluluğun fiziksel görünümden değil sosyal ve psikolojik faktörlerden beslendiğini gösteriyor.

"Obez insanlar obez olmayan insanlara göre daha fazla mutlu"

Türkiye çapında araştırma yaptıklarını ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz, "Araştırma yapmadan önce insanların gözlemlerimiz sonucunda mutsuz olduğuna yönelik bir varsayımımız vardı ama bu varsayımın neden kaynaklandığını belirlemek amacıyla yaptığımız geniş ölçekli bir araştırma. Türkiye evreninde yüzde 95 güven aralığında yaptığımız bir araştırma oldu. Araştırmada geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı kullandık. Altı maddelik mutluluk ölçeğini kullandık ve araştırma sonuçlarımız çok ilginç. Amacı olan insanların daha fazla mutlu olduğunu gördük. Yani hayata ilişkin bir amacı olan insanlar yaşamaktan daha fazla zevk, daha fazla keyif alıyor. Aynı zamanda baktığımız zaman çevresinden sosyal destek alan insanlar daha fazla mutlu. Yani bulunduğu ortamda akrabasından, arkadaşlarından sosyal destek alma mutluluğu olumlu yönde etkiliyor. Yine obezler, bu da çok ilginçtir, yani obez olan insanların daha fazla mutsuz olabileceğine yönelik bir varsayımımız vardı. Ama yaptığımız araştırmada bu varsayım desteklenmedi. Obez insanlar obez olmayan insanlara göre daha fazla mutlu. Mutluluğu etkileyen diğer değişkenlerden birisi baktığımız zaman aile sorumluluğunu yerine getirebilme. İnsanlar aile içerisindeki sahip olduğu sorumluluğu yerine getirmeye başladığı zaman daha fazla mutlu olmaya başlıyorlar" dedi.

"Dizilerdeki hayata imrenme mutsuzluğu ortaya çıkarıyor"

Prof. Dr. Ercan Yılmaz, insanların sahip olduğu gelirin mutluluğa etkisiyle ilgili sonuçlardan bahsederek, "Yaptığımız araştırmada asgari ücrete kadar gelire sahip olmayan insanlar evet mutsuz ama asgari düzeyden sonra ortaya çıkan gelir farklılıkları mutluluğu etkilemiyor. Yine dizilerdeki hayata imrenme mutsuzluğu ortaya çıkarıyor. Yine başka ülkelerdeki hayata özenme, onların bizden daha iyi bir hayat yaşadığını düşünme insanları daha fazla mutsuz ediyor. Kararları özgür bir şekilde alabilme, yani insanlar hayatına ilişkin kararları özgür bir şekilde aldıkça daha fazla mutlu oluyor. Çekirdek aile, geniş aile ve parçalanmış aile üzerinde bir farklılıklar var mı ona baktık. Çekirdek aileye mensup olan insanlar daha fazla mutlu. Yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki insanlarımız, diğer bölgelerdeki insanlara göre daha fazla mutsuz. Hayata daha karmaşık bakma, daha karmaşık görme, olayları daha karmaşık bir şekilde algılama insanları daha fazla mutsuz ediyor. Haberler, yani insanların haberlerle çok meşguliyet içerisinde olması, onlardan etkilenmesi insanları mutsuz ediyor. Siyasetle çok meşgul olma, siyaseti takip etme de insanların mutsuzluğunu artırıyor. Sahip olduğu imkanları, başkalarının sahip olduğu imkanlarla kıyaslama insanları mutsuz ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yaş kategorisine göre mutluluğun farklılaşmadığını bulduk"

İlkokul ve üniversite mezunu olan insanların ortaokul ve lise mezunu olan insanlara göre daha fazla mutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan Yılmaz, "Arada kalmış insanlar daha fazla mutsuz. İş hayatı, mutluluğu olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. İş hayatındaki nitelik, iş hayatındaki şartlar, mutluluğu olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilediğini bulduk. Yaşa göre bir farklılık yok. Biz araştırmamızı 20 ve 60 yaş arasında yaptık. Yaş kategorisine göre mutluluğun farklılaşmadığını bulduk. Yine insanların yaşadığı yerleşim türüne göre yani köy, kasaba, ilçe, büyükşehir, il arasındaki bir farklılaşmanın olmadığını gördük. Başlıca bulgular bunlar. Aslında 30 tane değişkenin mutluluğu etkileyip etkilemediğine baktık. Bu 30 tane değişkene göre mutluluğun neye göre değişip, değişmediğine göre gerekli olan analizleri yaparak mutluluğu betimlemeye çalıştık" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

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