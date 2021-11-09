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Omurgasında 50 derece eğrilik olan skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Omurgasında 50 derece eğrilik olan skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

09.11.2021 14:09
Omurgasında 50 derece eğrilik olan skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

Samsun'da omurgasındaki eğrilik nedeniyle yürüyemeyen ve nefes almakta zorluk çeken skolyoz hastası 14 yaşındaki Şura Küçük, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Samsun'da omurgasındaki eğrilik nedeniyle yürüyemeyen ve nefes almakta zorluk çeken skolyoz hastası 14 yaşındaki Şura Küçük, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aynı zamanda orofasiyal dijital sendromlu olan Şura Küçük, omurgasındaki eğrilik 50 dereceyi bulunca yürüye ve nefes alma güçlüğü yaşamaya başladı. Bunun üzerine Küçük'ün ailesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Şura Küçük, ameliyatla omurgasındaki eğrilik giderilerek yeniden yürümeye başladı.

Küçük'ün tedavisini yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Bozduman, AA muhabirine, hastanın geçmişte korse kullandığını söyledi.

Omurgasındaki eğrilikte korseye rağmen düzelme olmadığını vurgulayan Bozduman, "Eğriliğinde artma, gövde dengesinde bozulma ve sırt ağrıları ile solunum güçlüğü ortaya çıkınca ameliyat kararı aldık. Özellikle gövde balansında bozulma ortaya çıkmıştı. Bu da ilerliyordu. Bunun normale dönmesi ve akciğer ağrılarını geçirmek için ameliyat ettik. Hastamızı yaklaşık 3,5 saat süren ameliyat sonucu başarıyla tedavi ettik. 5 gündür hastamızı takip ediyorduk, artık taburcu edebilir duruma geldi. Ameliyatla derecelerini sıfır noktasına getirdik. Hastamız artık yürüyor ve mutlu. Akciğer kapasitesi de arttı." ifadelerini kullandı.

Bozduman, bu tür ameliyatların çok sık yapılmadığına dikkati çekerek, "Hastanemizde bunu ilk kez gerçekleştirdik. Bunu artık bu hastanede kalıcı olarak yapmayı planlıyoruz. İnşallah halkımıza bu ameliyat ve tedaviyi devletimizin imkanlarıyla ücretsiz şekilde vermeye devam edeceğiz." dedi.

Anne Canan Küçük de hastaneden çok mutlu ayrıldıklarını dile getirerek, "Kızım, omurgasındaki eğrilik nedeniyle çok zorluk yaşadı. Omurga eğriliğinden dolayı ne kadar korse kullandıysak da sonuç alamadık. Doktorumuz da bunun düzelmeyeceğini söylemişti. Kızım nefes almakta zorluk çekiyordu, hareketlerinde çok zorluk vardık, eğilmişti, kamburluk vardı. Şimdi kızım dimdik. Benim boyuma yaklaştı, çok mutluyum." diye konuştu.

Omurgasında 50 derece eğrilik olan skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
Omurgasında 50 derece eğrilik olan skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
Omurgasında 50 derece eğrilik olan skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
Omurgasında 50 derece eğrilik olan skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

Öğretim Üyesi, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Omurgasında 50 derece eğrilik olan skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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