Onkoplastik Cerrahide Yenilikler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Onkoplastik Cerrahide Yenilikler

Onkoplastik Cerrahide Yenilikler

Meme kanseri cerrahisinde onkoplastik teknikler, estetik kaygıları azaltıyor ve komplikasyonları yönetiyor.

10.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEME kanserinin, ailesinde benzer öykü olmayan kadınların bile yüzde 20'sinde görülebilen bir kanser türü olduğunu söyleyen ve meme kanseri tanısı alan kişilerin, memesini kaybetme korkusu yaşadığını da belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kanan Ismayılzada, "Hastaların aklına gelen ilk sorulardan biri, cerrahi sonrası memenin estetik durumu oluyor" dedi. Op. Dr. Ismayılzada, "Klasik meme kanseri cerrahisi ve plastik cerrahi tekniklerinin birleştirildiği onkoplastik meme cerrahisi sayesinde, meme kaybı korkusunu azalıyor. Bu teknikle meme keytümörün çıkarılması sırasında eş zamanlı olarak memenin estetik görüntüsünün de en iyi şekilde korunması hedefleniyor" dedi.

Önceki yıllarda meme kanseri hastalarına uygulanan klasik cerrahi tekniğinde amaç; memedeki kitlenin tamamen salim cerrahi sınırlarla çıkarılmasıydı ve estetik kaygılar gözetilmesi olduğunu Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kanan Ismayılzada, onkoplastik meme cerrahisinin rolünü şöyle anlattı:

"Bu nedenle memedeki kitle çıkarıldıktan sonra o alanda boşluklar ve memede cerrahi sonrası çökmeler oluşmaktaydı. Ayrıca memenin korunduğu ve sadece kitlenin çıkarıldığı memeye, koruyucu cerrahi sonrası tekrar nüks olmaması adına ışın tedavisi (radyoterapi) verilmektedir. Bu radyoterapi de ek olarak meme dokusunda deformitelere neden olmaktadır. Bu durumlarda da yine cerrahi sırasında uygulanan onkoplastik meme cerrahisi teknikleri, oluşabilecek deformiteleri minimize edebilir."

'KARIN VE SIRTTAN ALINAN DOKULAR DA KULLANILABİLİR'

Bu cerrahide seçilecek tekniğin; memenin hacmi, çıkarılacak tümörün boyutu ve memedeki yerleşim yerine göre değişebildiğini söyleyen Op. Dr. Ismayılzada, şu bilgileri verdi: "Cerrahiyi uygulayacak cerrahın hangi tekniğe daha çok hakim olduğu da önemli faktörlerden biri. Uygulanacak tekniğin genişliğini belirleyen en önemli faktör ise çıkarılan doku ile meme dokusu hacmi arasındaki orandır. Memeden çıkarılan tümör dokusu, memenin hacminin yüzde 20'si ve altında ise komşu meme dokusu kullanılarak basit yöntemlerle boşluk doldurulabilir. Memeden çıkarılan doku, meme hacminin %20-%50'si aralığında ise daha ileri düzey tekniklerle karın kası veya sırt kası gibi komşu anatomik yapılar kullanılarak tümörün çıkarıldığı boşluk doldurulabilir. Ancak tümörün tüm memede yaygın olduğu, özellikle meme cildi ve meme başının da etkilendiği durumlarda memenin boşaltılarak implantlarla rekonstrüksiyonu gerekecektir."

'BU TEKNİĞİN DE ÖNEMLİ ZORLUKLARI VE KOMPLİKASYONLARI OLMAKTADIR'

Op. Dr. Ismayılzada, "Tüm cerrahi tekniklerin kendi zorlukları olduğu gibi, bu tekniğin de önemli zorlukları ve komplikasyonları olmaktadır. Özellikle memedeki boşluğu doldururken kullanılan komşu anatomik yapıların ve cildin yeterli kanlanmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Boşluğu doldurmak için kullanılan yapılarda yetersiz kanlanma ve damar hasarı olması durumunda, bu yapılarda nekroz (dokuda çürüme) gelişebilmekte ve doku kaybı olabilmektedir. Bu da hastanın sonraki tedavi sürecini aksatabilmektedir. Bu nedenle doğru hasta seçimi ve doğru teknik uygulamak son derece önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Plastik, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Onkoplastik Cerrahide Yenilikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:17 Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı!
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:33:28. #1.11#
SON DAKİKA: Onkoplastik Cerrahide Yenilikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.