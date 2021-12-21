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Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor - Son Dakika

Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor

21.12.2021 11:41
Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor

İzmir'de kalp nakliyle sağlığına kavuşan 37 yaşındaki Melek Atıcı, evlat sahibi olmak istiyor.

İzmir'de kalp nakliyle sağlığına kavuşan 37 yaşındaki Melek Atıcı, evlat sahibi olmak istiyor.

Karabağlar ilçesinde kalbinde delikle doğan Atıcı'ya, 8 yaşındayken kalp romatizması hastalığı teşhisi kondu.

Sağlık sorunları her geçen gün artan Atıcı, 35 yaşına kadar kalp kapakçığındaki problemler nedeniyle 3 açık kalp ameliyatı ve 7 kez anjiyo geçirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 4 ay önce başvuran Atıcı'nın acil olarak kalp nakil olması gerektiğine karar verildi.

Doktorları uygun organ bulununcaya kadar Melek Atıcı'ya yapay kalp destek cihazı taktı.

Atıcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organ bağışıyla yeni kalbine kavuştu.

"Evlat sahibi olmak istiyoruz"

Melek Atıcı, AA muhabirine, yaşadığı kalp hastalığı nedeniyle yıllarca sıkıntı çektiğini söyledi.

Uygun, organ bulunduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Atıcı, "Bu bekleme süreci kolay olmadı. 37 yıllık kalp hastasıydım. Gezemiyordum. Artık gezebileceğim. İstediğim gibi iş yapabileceğim. Hayallerim ne varsa hepsini gerçekleştirmeye çalışacağım." dedi.

Hastalığı nedeniyle evlat sahibi olamadıklarını anlatan Melek Atıcı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte benim ve eşimin bir hayali vardı. Hayalimiz, evlat sahibi olabilmekti. Hastalıktan dolayı evlat sahibi olamamıştım ama şimdi nakil oldum, sağlığıma kavuştum. İnşallah en yakın zamanda bir evlat sahibi olmak istiyoruz. Bir de eşimle sağlıklı insanlar gibi dışarda dolaşmak istiyorum."

Doktorlara teşekkür eden Atıcı, "Lütfen ama lütfen organ nakli deyip geçmeyelim, organ bağışında bulunalım." diye konuştu.

"Zor zamanlardan geçtik"

Melek Atıcı'nın eşi Yaşar Atıcı da eşinin sağlığına kavuşması nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.

17 yıllık evli olduklarını anlatan Atıcı, şöyle devam etti:

"Çok zor zamanlardan geçtik. Bundan sonraki hayalim, bizim bir evladımız yok. Evlendikten sonra eşimin rahatsızlığı nedeniyle doktorlar tavsiye etmedi. Çok uzun ve sancılı bir dönem geçirdik. Allah'ın izniyle eşim sağlığına kavuştuktan sonra bir evladımız olması hayalimdi. Bir kız ya da oğlan olur, önemli olan sağlıklı olması. İkinci hayalim de eşimle sağlıklı insanlar gibi çıkıp dolaşabilmek."

Yaşar Atıcı, eşinin organ nakli bekleme sürecinde kendisinin de organlarını bağışladığını belirterek, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

"Hastamız yeni kalbine uyum sağladı"

Kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren heyette de yer alan İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz de Kovid-19 salgını sürecinde düşen bağışlar nedeniyle organ nakli ameliyatlarının da azaldığını ifade etti.

Kalp nakli ameliyatı konusunda hastanelerinin çok deneyimli bir kadroya sahip olduğunu belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Hastamız bize başvurduğunda kalp yetmezliği ileri düzeydeydi. Kalbinin dayanacak gücü yoktu. Uygun kalp cihazı bulununcaya kadar yardımcı dolaşım cihazıyla yaşamını sürdürdü. Hastamız nakil ameliyatı öncesi bana 'Hocam size inanıp güveniyorum. Her şey güzel olacak.' dedi. Nakil ameliyatı da başarılı geçti. Hastamız yeni kalbine uyum sağladı. Doku uyuşmazlığına rastlanmadı. Yaşamı boyunca hastamızın kontrolleri sürecek."

Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor
Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor
Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor
Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor
Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor

Mustafa Kemal Atatürk, Araştırma, İzmir, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Organ bağışıyla kavuştuğu yeni kalbiyle anne olmak istiyor - Son Dakika


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