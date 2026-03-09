Orta Kulakta Sıvı Birikmesi: Riskler ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Kulakta Sıvı Birikmesi: Riskler ve Tedavi Yöntemleri

Orta Kulakta Sıvı Birikmesi: Riskler ve Tedavi Yöntemleri
09.03.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklarda sıvı birikmesi işitme kaybına yol açabilir; tedavi edilmezse cerrahi gerekebilir.

ÇOCUKLARDA sık rastlanan ancak ağrı yapmadığı için ebeveynlerin gözünden kaçabilen orta kulakta sıvı birikmesinin, kalıcı işitme kayıplarına ve gelişim geriliğine neden olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Elşen Mehmetoğlu, "Tedavi edilmeyen sıvı birikmesi cerrahi müdahale gerektirilebilir" dedi.

Çocukluk çağında sık rastlanan ancak çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen orta kulak hastalıkları, kalıcı sorunlara yol açabiliyor. Özellikle ağrı yapmadan seyreden orta kulakta sıvı birikmesi(efüzyonlu otitis media), çocukların işitme ve gelişim sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nden Op. Dr. Elşen Mehmetoğlu, hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ÖSTAKİ BORUSU ÇOCUKLARDA DAHA RİSKLİ

Kulağın dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluştuğunu belirterek, orta kulakta sıvı birikmesinin orta kulakta geliştiğini belirten Dr. Mehmetoğlu, "Orta kulağın genizle bağlantısını sağlayan östaki borusu bu hastalıkta kritik rol oynuyor. Çocuklarda östaki borusu erişkinlere göre daha kısa ve daha yataydır. Bu anatomik yapı, orta kulakta sıvı birikmesini kolaylaştırır. Hastalığın nedenleri arasında sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, daha önce yaşanan kulak enfeksiyonları, büyümüş geniz eti ve mide içeriğinin yukarı kaçması olarak bilinen reflü yer alıyor. Özellikle kış aylarında hastalığı daha sık görüyoruz. Sigara dumanına maruz kalmak da önemli bir risk faktörüdür" dedi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ: İŞİTME AZALMASI

Orta kulakta sıvı birikmesinin en belirgin belirtisinin işitme kaybı olduğunu vurgulayan Dr. Mehmetoğlu, "Bu durum çocuklarda konuşma ve dil gelişimini geciktirebilir. İşitme azalmasına bağlı olarak okul çağındaki çocuklarda ders başarısında düşüş ve davranışsal sorunlar yaşanabilir. Hastalığın çoğu zaman ağrı yapmadığı için aileler tarafından geç fark ediliyor. Tanı çoğu zaman kulak muayenesiyle konuluyor. 10 gün antibiyotik kullanımı yeterlidir. Geçmeyen durumlarda antibiyotik kullanımının devam edilmesinin faydası çalışmalarda gösterilmemiştir. Özellikle viralenfeksiyonlara bağlı durumlarda antibiyotik başlanmasına gerek yoktur. Orta kulakta sıvı birikmesi ile birlikte alerjik durum da varsa antihistaminik ilaçlar, dekonjestanlar ve steroidli burun spreyleri kullanılır" ifadelerini kullandı.

CERRAHİ HANGİ DURUMLARDA GEREKİR

Medikal tedaviye rağmen sıvının uzun süre devam ettiği, işitme kaybının arttığı ve kulak zarında yapısal değişikliklerin başladığı hastalarda cerrahi tedavinin gündeme geldiğini belirten Dr. Mehmetoğlu, bu durumda kulak zarına ventilasyon tüpü yerleştirildiğini ifade etti. Kısa süren ve genel anestezi altında yapılan bu işlemin, çocukların işitme ve gelişim sürecini korumada önemli rol oynadığını söyledi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Orta Kulakta Sıvı Birikmesi: Riskler ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Hasan Can Kaya’nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı
Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu

10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:08
Bomba gibi iddia Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:47
Derbi savaş alanına döndü Rakibine yumruk attı
Derbi savaş alanına döndü! Rakibine yumruk attı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09:21
Yüksel Yıldırım’ın “Fenerbahçe’nin içinden geçerdik“ sözlerine gece yarısı yanıt geldi
Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı yanıt geldi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:28:06. #7.12#
SON DAKİKA: Orta Kulakta Sıvı Birikmesi: Riskler ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.