Ortodonti uzmanı Gülyurt, çocuklarda ağız solunumuna karşı aileleri uyardı - Son Dakika
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Ortodonti uzmanı Gülyurt, çocuklarda ağız solunumuna karşı aileleri uyardı

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Ortodonti uzmanı Gülyurt, çocuklarda ağız solunumuna karşı aileleri uyardı
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Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt, ağız solunumu süren çocukların diş ve çene gelişiminin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Gülyurt, ailelerin uykuda açık ağız ve horlamayı takip etmesini, erken dönemde Kulak Burun Boğaz ve ortodonti uzmanına başvurmasını önerdi.

ÇOCUKLARDA uzun süre devam eden ağız solunumunun diş ve çene gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirten Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt, özellikle gece ağzı açık uyuma ve horlama gibi belirtilerin aileler tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ağız solunumunun üst çene darlığına, dişlerde çapraşıklığa ve kapanış bozukluklarına zemin hazırlayabileceğini ifade eden Gülyurt, "Çocuklarınızın özellikle gece uyurken ağızlarının açık olup olmadığını, horlayıp horlamadıklarını ve burunlarından rahat nefes alıp alamadıklarını mutlaka gözlemleyiniz" dedi.

Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt, erken teşhis ve uygun zamanda gerçekleştirilen ortodontik tedavilerin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek daha ciddi çene anomalilerinin önlenmesine veya şiddetinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

'UZUN SÜRELİ AĞIZ SOLUNUMU ÜST ÇENE DARLIĞINA YOL AÇABİLİR'

Çocuklarda ağız solunumunun nedenlerine değinen Prof. Dr. Gülyurt, "Ortodontide diş ve çene anomalilerinin oluşumunda rol oynayan önemli faktörlerden biri, çocuklarda uzun süre devam eden ağız solunumudur. Özellikle burun bölmesindeki eğrilik, geniz eti büyümesi ve diğer burun tıkanıklıkları nedeniyle yeterli burun solunumu yapamayan çocuklar, ağız solunumuna yönelmektedir. Uzun süre devam eden bu durum, çocukların çene ve yüz gelişimini olumsuz etkileyebilmekte; özellikle üst çene darlığına, dişlerde çapraşıklığa ve çeşitli kapanış bozukluklarına zemin hazırlayabilmektedir" ifadelerini kullandı.

'8-9 YAŞLARINDAN İTİBAREN ÜST ÇENE GENİŞLETME TEDAVİSİ UYGULANABİLİR'

Çene gelişimindeki bozuklukların erken dönemde değerlendirilmesinin önemine işaret eden Gülyurt, "Ağız solunumu yapan ve çene gelişiminde düzensizlik bulunan çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanı tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle büyüme ve gelişimin devam ettiği 8-9 yaşlarından itibaren, uygun hastalarda üst çene genişletme tedavisi uygulanarak üst çene darlığı giderilebilmekte ve dişlerin daha düzenli konumlanmasına uygun bir ortam hazırlanabilmektedir. Bununla birlikte burun solunumunu engelleyen nedenlerin belirlenmesi ve tedavi edilmesi için Kulak Burun Boğaz uzmanının değerlendirmesi de gereklidir" diye konuştu.

'GEÇ KALINAN VAKALARDA CERRAHİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR'

Çocukluk dönemindeki büyüme ve gelişim potansiyelinin ortodontik tedaviler açısından önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Gülyurt, şöyle devam etti:

"Çocukluk döneminde gerçekleştirilen ortopedik ve ortodontik tedaviler, çene anomalilerinin düzeltilmesinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak bu dönemde tedavi edilmeyen ve büyüme gelişimini tamamlayan bazı hastalarda, çene iskeletindeki bozuklukların giderilebilmesi için ortodontik tedaviye ilave olarak ortognatik cerrahiye ihtiyaç duyulabilmektedir. Erken dönemde uygulanan üst çene genişletme tedavileri ise yalnızca dişlerdeki çapraşıklıkların ve kapanış bozukluklarının düzeltilmesine değil, çene ve yüz gelişiminin desteklenmesine ve yüz estetiğinin iyileştirilmesine de katkı sağlayabilmektedir."

'ÜST ÇENE GENİŞLETME TEDAVİSİNİN SOLUNUM VE İŞİTME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ARAŞTIRDIK'

Üst çene genişletme tedavisinin diş ve çene yapısının ötesindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Gülyurt, "Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz klinik ve bilimsel çalışmalarımızda, üst çene genişletme tedavisi uygulanan bazı hastalarımızda işitme düzeylerinde anlamlı iyileşmeler, burun solunumunda olumlu değişiklikler ve koku alma fonksiyonlarında gelişmeler gözlemledik. Bu çalışmalarımızın sonuçları uluslararası düzeyde yayımlandı ve çalışmalarımızdan biri, yayımlandığı dönemde Türkiye'de bilimsel bir ödüle layık görüldü" dedi.

'ÇOCUĞUNUZUN GECE NASIL NEFES ALDIĞINI GÖZLEMLEYİN'

Ailelere özellikle uyku sırasında çocuklarının solunum alışkanlıklarını takip etmeleri çağrısında bulunan Prof. Dr. Gülyurt, şu uyarılarda bulundu:

"Çocuklarınızın özellikle gece uyurken ağızlarının açık olup olmadığını, horlayıp horlamadıklarını ve burunlarından rahat nefes alıp alamadıklarını mutlaka gözlemleyiniz. Çocuğun sürekli ağzı açık uyuması, burun solunumunda bir problem bulunduğunun önemli belirtilerinden biri olabilir. Ancak ağız açık uyumanın tek nedeni burun tıkanıklığı değildir. Bu nedenle öncelikle bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurularak solunum yollarının değerlendirilmesi, ardından da diş ve çene gelişiminin incelenmesi amacıyla bir ortodonti uzmanına müracaat edilmesi büyük önem taşımaktadır."

Erken teşhis ve zamanında müdahalenin önemini bir kez daha vurgulayan Gülyurt, "Çocukluk döneminde erken teşhis ve uygun zamanda gerçekleştirilen tedaviler, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek daha ciddi diş ve çene anomalilerinin önlenmesine veya şiddetinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Çocuklarımızın sağlıklı nefes alabilmeleri, düzgün bir diş ve çene yapısına sahip olmaları ve sağlıklı büyüyüp gelişmeleri için erken teşhis ve tedaviyi ihmal etmeyelim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA
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