Özel Aparatla Umut Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Aparatla Umut Buldu

Özel Aparatla Umut Buldu
10.05.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esra Özkan, kızı Bahar'ın serebral palsi için özel aparat geliştirerek hayatını değiştirdi.

ANKARA'da spor salonu işleten Esra Özkan (39), serebral palsili kızı Bahar'ın ellerini kullanabilmesi için kendi imkanlarıyla özel aparat geliştirdi. Bahar Özkan (16), annesinin geliştirdiği aparat sayesinde doktorların 'kullanamaz' dediği sağ eliyle yazı yazmaya ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Milli karateci ve antrenör Esra Özkan'ın, prematüre doğan ikiz kızlarından Bahar Özkan'a doğum sonrası 'serebral palsi' tanısı konuldu. Yürümekte ve konuşmakta güçlük yaşayan Bahar için yıllardır fizik tedavi sürecini sürdüren Esra Özkan, kızının parmaklarındaki deformasyonu azaltmak ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla kendi imkanlarıyla özel aparat geliştirdi. Sanayi ipi ve plastik malzemeler kullanılarak hazırlanan aparat sayesinde Bahar, 'asla kullanamaz' denilen sağ elini kullanmaya, katı gıda tüketmeye ve yazı yazmaya başladı. Mücadelesini sadece kendi evladıyla sınırlı tutmayan Esra Özkan, sporcu kimliğini de bu sürece dahil ederek kurduğu salonda özel gereksinimli bireylere 'Para-karate' eğitimi vermeye başladı.

'HAYATIMI KIZLARIMDAN ÖNCE VE SONRA DİYE İKİYE AYIRABİLİRİM'

Esra Özkan, "Bu süreç bizim için yaklaşık 15 yıldır devam eden, hem çok çetrefilli hem de çok anlamlı bir yolculuk. Bu yolculuk bana, 'hayatımın ikinci baharı' derler ya, tam olarak öyle bir duygu yaşattı. Hayatımı 'kızlarımdan önce' ve 'kızlarımdan sonra' diye ikiye ayırabilirim. O kadar farklı bir deneyim içindeyim" dedi.

Kızlarının 5,5 aylık prematüre olarak dünyaya geldiğini belirten Özkan, "Biri 630 gram, diğeri 870 gramdı. Doğumun ardından hemen kuvöz sürecimiz başladı. Bu süreçte doktorların 'kaçınılmaz' dediği beyin kanamaları meydana geldi. Doktorlar, 'Vücut ya kendini toparlar ya da bir sekel bırakabilir' demişti. Kanama 2'nci evrede kaldı ama yine de kızımın yürüme merkezi etkilendi. Yaklaşık 10 aylıktan bu yana düzenli fizyoterapi alıyoruz ve bunun ciddi faydalarını görüyoruz" diye konuştu.

'FİZİK TEDAVİYİ HİÇ BIRAKMADIK'

Kızı için özel aparat geliştirdiğini anlatan Özkan, "İnternetten el, ayak ve parmak splintlerini araştırdım. Yurt dışından numaralı aparatlar getirttim; ancak Bahar'ın parmakları çok ince olduğu için bunlar büyük geldi. Bir çözüm ararken sanayi ipi buldum. Aparatları bu iplerle doladım ve çakmakla yakıp sabitledim. Kızımın parmaklarındaki 'kuğu boynu deformitesini' engelleyecek bir aparat ortaya çıkardım. Bu sayede ergoterapi çalışmalarına başladık. 'İşleyen demir pas tutmaz' hesabı, aktifleştikçe 'asla kullanamaz' denilen sağ eliyle katı gıdalar tüketmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Özkan, fizik tedavi sürecini hiç bırakmadıklarını söyleyerek, "Kızımın 'kuadriplejik' tip dediği serebral palsi modeli aslında 'tam tutulumlu' demek. Ancak biz parmak uçlarından ayak eklemlerine kadar her detayla ilgileniyoruz. Fizik tedaviyi hiç bırakmadık. Hatta doktorumuz, 'Yüzlerce ameliyat yaptım ama böyle bir sonuçla ilk kez karşılaşıyorum' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Bahar, 4,5 yaşında ilk adımını attı" dedi.

'PSİKİYATRİST OLMAK İSTİYORUM'

Bahar Özkan ise ilkokuldan beri psikoloji ve psikiyatri alanlarına ilgi duyduğunu belirterek, "İnsanların ruhundaki kırıkları en güzel şekilde onarabilen bir profesör veya bir psikiyatrist olmak her zaman en büyük hedeflerimden biri oldu. Fizik tedavi ve okul derslerimden fırsat bulduğum her an psikiyatri çalışmayı çok seviyorum; özellikle psikiyatrik ilaçların kullanımıyla ilgili makaleler okuyorum" diye konuştu.

'APARATLA YEMEĞİMİ KENDİM YİYEBİLİYORUM'

Annesinin geliştirdiği aparatların hayatını değiştirdiğini söyleyen Bahar Özkan, "Annemin yapmış olduğu aparatlar, öncelikle ellerimi kullanabilmem konusunda bana çok büyük bir destek sağladı. Annem, parmaklarımdaki 'kuğu boynu deformitesini' engellemek için yaptığı aparatların haricinde, yazı yazabilmem için de özel düzenekler hazırladı. O aparatlar sayesinde, örneğin artık bir 'E' harfini, 'A' harfini yazabiliyorum" açıklamasında bulundu.

Özkan, "Daha öncesinde doktorlar, sağ elimi ne yaparsam yapayım asla kullanamayacağımı söylemişti. Ancak şu an annemin parmaklarım için geliştirdiği bu aparat sayesinde, örneğin bir salatalığa çatalı batırıp yemeğimi çok rahat bir şekilde kendim yiyebiliyorum. Bu benim için tarif edilemez bir özgürlük" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Özel Aparatla Umut Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:55
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 12:01:35. #7.13#
SON DAKİKA: Özel Aparatla Umut Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.