Pakistan'da kırmızı göz alarmı! Vakalar bir haftada patladı, okullar tatil edildi - Son Dakika

Pakistan'da kırmızı göz alarmı! Vakalar bir haftada patladı, okullar tatil edildi

Son Güncelleme: 29.09.2023 12:49

Pakistan'ın Pencap eyaletinde çocuklarda salgın haline gelen ve kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okullar tatil edildi. Eyalet Sağlık Yetkilileri, son bir haftada 40 binden fazla vaka tespit edildiğini açıkladı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde çocuklarda salgın haline gelen ve kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okullar tatil edildi. Eyalet Sağlık Yetkilileri, son bir haftada 40 binden fazla vaka tespit edildiğini açıkladı.

OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TATİL EDİLDİ

Pencap Eyalet Valiliği 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, özellikle çocuklarda salgın haline gelen ve kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini duyurdu.

Pakistan'da 'kırmızı göz' alarmı! Vaka sayılarının patlaması sonrasında okullar tatil edildi

OLDUKÇA SALGIN BİR HASTALIK

Gözün beyaz kısmında medyana gelen bir iltihaplanma olan konjonktivit, gözlerde kızarıklık, yanma, kaşıntı ve akıntıya sebep olan salgın bir hastalık olduğu belirtildi.

Pakistan'da 'kırmızı göz' alarmı! Vaka sayılarının patlaması sonrasında okullar tatil edildi

HER SINIFTA 5-6 ÇOCUK HASTALIKTAN MUZDARİP

Yetkililer okulların pazartesi günü açılacağını ve durumun takip edileceğini ifade etti. Eyalet Geçici Bakanı Mohsin Naqvi, 27 Eylül'de bir okula yaptığı ziyarette durumun 'şok edici' olduğunu ve neredeyse her sınıfta 5-6 çocuğun hastalıktan muzdarip olduğunu ifade etti.

Pakistan'da 'kırmızı göz' alarmı! Vaka sayılarının patlaması sonrasında okullar tatil edildi

24 SAAT İÇİNDE 13 BİN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Pencap Eyalet Sağlık Yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada bir gün içerisinde 13 bin yeni vaka tespit ettiklerini, bir hafta içerisinde de 40 binden fazla vaka olduğunu vurguladı. Bölgede Eylül ayında toplamda 86 bin 133 kırmızı göz vakası olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Pakistan'da kırmızı göz alarmı! Vakalar bir haftada patladı, okullar tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da kırmızı göz alarmı! Vakalar bir haftada patladı, okullar tatil edildi - Son Dakika
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