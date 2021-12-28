Prof. Dr. Ceyhan: Omicron vakaları açıklanandan fazla, bir an önce önlem alınmalı - Son Dakika

Türkiye'de ise ilk olarak 12 Aralık'ta görülen ve 6 kişide tespit edilen Omicron varyantının ne kadar ilerlediği belirsiz. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, varyantın ülkemizde de yayıldığını ve vakaların yüzde 10'dan fazlasının Omicron olduğunu açıklamıştı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin Omicron için henüz hiçbir şey yapmadığını açıkladı.

"Omicron vakalarda kesin olmamakla birlikte daha hafif seyrediyor ve soğuk algınlığı belirtileri görülüyor gibi. Böyle bir tabloda bu vakaların çoğunluğuherhangi bir sağlık merkezine gitmediği için test yapılmıyor ve tanı alınmıyor" diye konuşan Ceyhan Türkiye'de bakanlığın açıkladığının çok üzerinde Omicron vakası olduğunu belirtti.

HAFİF DE SEYRETSE ÖLÜMLER ARTAR UYARISI

Ceyhan şöyle konuştu:

"Yani sizin vakalarınız daha hafif seyredebilir ama eğer 6 kat daha fazla vaka görürseniz Omicron'a bağlı daha çok ölüm, daha çok hastaneye yatı görürsünüz. Bütün dünya da onun için kısıtlama önlemleri alıyor.Ama bizde şu an hiçbir önlem alınmadığı için yayılmaya devam edecek gibi görünüyor."

Öte yandan 2 doz aşılamanınOmicron'a karşı yeteri kadar korumadığını belirten Ceyhan, Bakanlığın doğru verileri açıklamadığını söyledi.

Ceyhan yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"En az bir doz iki doz aşı olanlar diye bakanlık açıklama yapıyor. Bunun hiçbir anlamı kalmadı çünkü artık primer aşılama 3 doz, artık böyle kabul etmek lazım. 3 dozunu olmamış insanlar Omicron'a karşı açık ve savunmasız."

DÖRT ÖNERİ

Ceyhan alınması gereken tedbirler konusunda da ise şu önerileri yaptı:

1. Ev ortamı: Evde insanları bilinçlendirebilirsiniz.

2. İş yerleri: Özellikle kabalalık ve kapalı iş yerleri bulaşı çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla esnek mesai ile o da yetmiyorsa vardiyalı çalışmayla büyük ve kapalı iş yerlerinde kalabalıklaşmayı önlemek gerekiyor.

3. Toplu taşıma araçları: Burada kalabayı önlemenin tek yolu kademeli mesai uygulaması.

4. Kapalı mitingler ve toplantılar: Bu mitingler büyük bulaşa neden oluyor. Bu tarz organizasyonlara, toplantılara, mitinglere kesinlikle izin verilmemeli diye yazın başından beri söylüyorum. Bu şekilde bir mücadele olmaz zaten yani bunların devam ediyor olması mücadele etmediğimizi gösteriyor. Bu tür toplanmaların engellenmesi gerekiyor.