Rahim Polipleri Uyarısı: Kadın Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Rahim Polipleri Uyarısı: Kadın Sağlığını Tehdit Ediyor

Rahim Polipleri Uyarısı: Kadın Sağlığını Tehdit Ediyor
26.06.2025 09:30
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Kadınların %10-24'ünü etkileyen rahim polipleri, kanser riski taşıyabilir ve belirti vermeyebilir.

RAHİM polipleri kadınların yaklaşık yüzde 10-24'ünü ilgilendiren bir sorun. Bununla birlikte bazı poliplerin hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Yeşiladalı, sorunun çoğu zaman adet düzensizliği, ara kanama ve özellikle yoğun adet kanamalarıyla kendini gösterebileceğine işaret etti. Dr. Öğr. Ü. Yeşiladalı, özellikle anormal vajinal kanama gibi belirtilere işaret etti.

Kadın sağlığı açısından son derece önemli bir sorun olan rahim polipleri, çoğu zaman iyi huylu olmalarına rağmen bazı önemli sağlık riskleri taşıdıkları için dikkate alınması gerekiyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın, Doğum ve Tüp Bebek uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Yeşiladalı, rahim polipleri, rahim içini kaplayan endometrium dokusunun anormal büyümesi sonucu ortaya çıkan iyi huylu oluşumlar olarak tanımlanın bu yapıların çoğunlukla iyi huylu olsa da bazı durumlarda kanserleşme potansiyeli taşıyabileceklerine dikkat çekti.

MENOPOZ SONRASI GELİŞEN RAHİM POLİPLERİNE DİKKAT

Poliplerin daha çok üreme çağındaki kadınların sorunu gibi algılanmasına karşın menopoz dönemindeki kadınları da etkilediğini hatırlatan Dr. Öğr. Ü. Mert Yeşiladalı, menopoz sonrası dönemde daha az görülse de tespit edilenlerin kanser riski taşıma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Dr. Öğr. Ü. Yeşiladalı, "Boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişebilen polipler, tek bir odakta oluşabileceği gibi rahim içinde birden fazla olarak da gelişebilir. Sayı ve büyüklük arttıkça risk de artmaktadır" dedi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖREN KADINLARDA SONUCU ETKİLİYOR

"Özellikle 30-50 yaş aralığındaki kadınlarda daha sık görülüyor," diyen Dr. Öğr. Ü. Yeşiladalı, obezite, hipertansiyon, hormon tedavileri gibi ilaçların riski artırabileceğini vurguladı. Menopoz sonrası tespit edilen poliplerin ise kanser riski açısından daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Rahim poliplerinin üreme çağındaki kadınlar için yaklaşık yüzde 10-20 sini etkilediğine işaret eden Dr. Öğr. Ü. Yeşiladalı, tüp bebek (IVF) gibi yardımcı üreme tedavisi gören kadınlarda da polip görülme oranının yaklaşık yüzde 32 olduğunu ve bu durumun embriyonun rahme tutunmasını olumsuz yönde etkileyebileceğini anlattı. Poliplerinin menopoz sonrası kadınlarda öneminin arttığına işaret eden Dr. Öğr. Ü. Mert Yeşiladalı, "Bu grupta polip görülme oranının yaklaşık yüzde 11–24 arasında seyreder. Üstelik, menopoz sonrası tespit edilen polipler kanser açısından daha yakından değerlendirilmelidir" diye konuştu.

SESSİZ SEYREDİYOR

Rahim poliplerinin belirtilerinin kişiden kişiye değişmekle birlikte bazı kadınlarda hiçbir belirti vermeden de seyrettiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Yeşiladalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastalar bize genellikle adet düzensizliği, ara kanama, adetlerin normalden uzun ve yoğun olması, ilişki sonrası kanama veya menopoz sonrası kanama şikayetlerinden biri veya birden fazlası ile başvuruyorlar. Ancak, kadınların yaklaşık yarısında polipler hiçbir belirti vermez ve yalnızca rutin jinekolojik muayenelerde veya ultrason incelemelerinde tesadüfen saptanır. En yaygın tanı yöntemi vajinal ultrasonografi. Kesin tanı ise histeroskopiyle çıkarılan örneklerin patolojik incelemesiyle konulabiliyor."

CERRAHİ TEDAVİ ŞART

Tedavide de yine histeroskopiden faydalandıklarının anlatan Dr. Öğr. Ü. Yeşiladalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Endometrial poliplerin endoskopik cerrahi (histeroskopi) ile çıkarılmaktadır. Histeroskopi oldukça basit ve kesisiz bir endoskopik işlemdir, histeroskopi sonrasında hastalar 2 saat içinde taburcu olarak normal hayatlarına dönebilmektedirler. Tedavi edilmeyen polipler devam eden kanamalara, anemiye ve nadiren malign (kanserleşme) dönüşüme neden olabilir."

'GEBE KALMA SÜRECİNİ DE ETKİLER'

Rahim poliplerinin gebeliğe de etkisi olabileceğini belirten Dr. Öğr. Ü, Yeşiladalı, "Polipler, rahim içindeki ortamı olumsuz etkileyerek gebelik şansını düşürebilir. Tüp bebek tedavisi gören kadınlarda da başarı oranını azaltabilir. Bu nedenle çocuk isteği olan kadınlarda poliplerin alınması önerilir" dedi.

Bazı kadınlarda poliplerin tekrar edebildiğine de işaret eden Dr. Öğr. Ü. Yeşiladalı, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Özellikle hormonal düzensizlikleri olan kadınlarda veya poliplerin tamamen temizlenmediği durumlarda tekrarlama riski daha yüksektir. Takip ve düzenli kontroller bu nedenle önemlidir."

Kaynak: DHA

Menopoz, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Rahim Polipleri Uyarısı: Kadın Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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