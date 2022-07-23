Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif - Son Dakika
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Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif

23.07.2022 09:48

Tekrar yükselişe geçen koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor. Antalya'daki son durumla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastane acil servisine başvuran 100 hastadan 50'sinin pozitif olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs vaka sayıları dünya genelinde yükselişe geçmiş durumda. Bazı ülkeler maske gibi önlemleri yeniden hayata geçirmeyi planlıyor. Türkiye'de yakın zamanda bir yeniden kapanma planı görünmüyor ama vaka sayısındaki artışlar vatandaşı tedirgin ediyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, son dönemde Covid-19 vakalarının artışına dikkati çekti. Özkan, yaz aylarının başlamasıyla turizm kenti Antalya'da hareketlilik olduğunu belirterek, bu durumun vaka sayısına yansıdığını anlattı.

HASTALARIN GENELLİKLE YOĞUN BAKIM İHTİYACI YOK

Covid-19 vakalarının artmasıyla geçmişte edindikleri tecrübeyi AÜ Hastanesi'nde yeniden hayata geçireceklerini belirten Özkan, bütün planlamaların yapıldığını vurguladı. Hastanedeki vaka durumunu açıklayan Özkan, hastaların genellikle servis ve yoğun bakım ihtiyacı olmadığını belirtti.

EN ÇOK GÖRÜLEN ŞİKAYETLER: BOĞAZ VE KAS AĞRISI, ATEŞ, ÖKSÜRÜK

AÜ Hastanesi Acil Servise başvuran her 100 hastanın 50'sinde PCR testinin pozitif olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastaların çok az kısmının yatışının gerçekleştiğini aktararak, "100 kişinin 50'si pozitif olmakla beraber, 7 hastanın olduğu bir kliniğimiz var. Bunlar genelde kanser ve organ nakli hastası olup, Covid'e yakalanan hastalar. Bu 7 hastayı takip ediyoruz, onun dışında şu an Covid için yatırdığımız hasta yok. En çok başvurulan şikayetler boğaz ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hafif öksürük" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan

"GÜNLÜK AŞILANAN 500 HASTAMIZ VAR"

Prof. Dr. Özkan, sözlerine şöyle devam etti: "Geçen senelerden bir tecrübemiz var. Bütün planlar yapıldı. Yoğun bakımların bir kısmının derhal Covid için dönüştürülme planları var. Hala aşı yerlerimiz ayrı. Günlük aşılanan 500 hastamız var. Şu an hem servis hem de yoğun bakım için çok ciddi yatış gerektirecek hasta yok. En büyük risk grubu her zaman söylediğimiz gibi yaşlılar, organ nakli olan, kanser tedavisi gören ya da doğuştan immün yetmezliği olan hastalarımızdır. Bunların daha çok kendisini koruması, etrafındakilerin de sakınması gerekiyor. Almanya sonbaharda maske kullanımına başlayacak. Biz de sonbahara doğru en azından kapalı alanlarda maske takacakmışız gibi duruyor. Maske, mesafe ve hijyen şu an için yeterli gibi duruyor."

YORUMLAR
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Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı REKTÖR ÖZKAN HASTANEYE BAŞVURAN 100 HASTADAN 50'Sİ POZİTİF, YATAN HASTA SAYISI 7 REKTÖR ÖZKAN HASTANEYE BAŞVURAN 100 HASTADAN 50'Sİ POZİTİF, YATAN HASTA SAYISI 7
Kaynak: DHA

Özlenen Özkan, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif - Son Dakika
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