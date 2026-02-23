Saç Yumağı Ameliyatla Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saç Yumağı Ameliyatla Alındı

Saç Yumağı Ameliyatla Alındı
23.02.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşındaki kız çocuğunun midesinden 3 kg saç yumağı ameliyatla çıkarıldı, sağlığına kavuştu.

Hatay'da karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, midesinden bağırsağına yayıldığı tespit edilen yaklaşık 3 kilogramlık saç yumağının ameliyatla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

İskenderun ilçesinde yaşayan Sultan Bönceoğlu, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri üzerine ailesi tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan tetkikler sonucu kız çocuğuna, saç yeme alışkanlığından kaynaklanan "trikobezoar" tanısı konuldu.

Midesinden bağırsağına yayılan büyük boyutlu saç yumağı tespit edilen Bönceoğlu, ameliyata alındı.

Operasyonda karnından yaklaşık 3 kilogramlık kitle çıkarılan Bönceoğlu, şikayetlerinden kurtuldu.

"Mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, hastalığın saç yeme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi.

Bu tür durumlarda erken teşhis ve müdahalenin önem taşıdığını belirten El, şöyle konuştu:

"Hem çocuk sağlığı hem de çocuk cerrahisi ekibiyle yaptığımız değerlendirmelerde, acil cerrahi müdahale kararı verdik. Müdahaleyle bir nevi mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik. Şükür ki zamanlama olarak mide ve bağırsak dolaşımının bozulmadığı, henüz çürümediği veya delinmediği döneme denk geldi. Hastanın midesinden bağırsağına kadar 3 kilogramlık kitle çıkarıldı."

Sultan'ın annesi Hacer Bönceoğlu da kızında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından saç yeme alışkanlığının başladığını anlattı.

Çocuğunun o dönem stresli olduğunu dile getiren Bönceoğlu, "Yapılan incelemede kızımın bağırsağında düğümlenme, midede ise kıl yumağı olduğu belirlendi. Şok olduk ve çok üzüldük. Depremi yaşamıştık. Depremden sonra kızımın saçlarını çekip ağzına aldığını fark etmiştim." dedi.

Bönceoğlu, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karın Ağrısı, Sağlık, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Saç Yumağı Ameliyatla Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

12:59
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler
Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 13:02:21. #7.11#
SON DAKİKA: Saç Yumağı Ameliyatla Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.