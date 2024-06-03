Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi\'nde yaşanan diyaliz skandalı hakkında açıklama yaptı

Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs'ta Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesinde tedavilerinin ardından sağlık sorunu yaşayan hastaların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gören hastalardan bazılarının rahatsızlanması üzerine, o gün diyaliz tedavisi gören 33 hasta Burdur ve çevre illerde tedavi altına alındı. Antalya'ya sevk edilip, entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amına Abas Jaba (67), hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi altında bulunan hastaların son durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca, 25 Mayıs'ta ikisi yoğun bakımda yatmakta olan 33 hastanın Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisine girdiğini belirterek, "Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastalar hastanemizde gözetim altına alınmıştır. Acil durum değerlendirmeleri yapılarak, iki yoğun bakım hastamız dahil, hastalarımızın 14'ü entübe halde stabilize edilmiştir. Hastalarımızın 3'ü Isparta, 23'ü Antalya, 6'sı Afyon, 1'i ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledilmiştir" dedi.

'ENTÜBE DURUMDA OLAN HASTAMIZ KALMADI'

Nakledilen tüm hastaların sağlık durumlarını hassasiyetle takip ettiğini ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki üç hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibariyle entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. On dört hastamızın tedavileri devam etmektedir. On altı hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir."