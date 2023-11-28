Sağlık Bakanı Gazze\'de Sahra Hastanesi Kuracak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze görüntüleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi. - ANKARA