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Sağlık Bakanı Gazze'de Sahra Hastanesi Kuracak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Gazze'de Sahra Hastanesi Kuracak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz' dedi.

Sağlık Bakanı Gazze\'de Sahra Hastanesi Kuracak
28.11.2023 - 18:40,  Güncelleme: 18:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze görüntüleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Gazze'de Sahra Hastanesi Kuracak - Son Dakika
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