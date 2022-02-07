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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü

07.02.2022 19:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Koca, günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indiğini duyururken, yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzeri hastalardan oluştuğunu söyeledi. Diğer taraftan Koca, "İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." dedi.

İstanbul'da salgının gidişatıyla ilgili son durumun ele alındığı toplantının ardından Bakan Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

VAKA SAYILARI 20 BİNİN ALTINA İNDİ

Günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini ifade eden Bakan Koca, "Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76." dedi.

YOĞUM BAKIMDAKİLERİN YÜZDE 90'I 60 YAŞ ÜZERİ

Öte yandan İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzeri olduğunu bilgisini veren Bakan Koca, "Yaklaşık %88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü - Son Dakika
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