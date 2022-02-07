İstanbul'da salgının gidişatıyla ilgili son durumun ele alındığı toplantının ardından Bakan Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini ifade eden Bakan Koca, "Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76." dedi.
Öte yandan İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzeri olduğunu bilgisini veren Bakan Koca, "Yaklaşık %88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü - Son Dakika