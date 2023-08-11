Sağlık Bakanı Koca: Taban ödeme, teşvik ödemesini etkilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemedeki iyileştirmenin hak kaybına yol açacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Bakan Koca, "Uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform'la 17 Ağustos 2022'de tarihe karışmıştır." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA İDDİALARI YALANLADI

Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yönelik taban ödemedeki iyileştirmenin hak kaybına yol açacağı iddialarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, iddiaların doğru olmadığını, taban ödemenin teşvik ödemesini etkilemediğini belirtti.

"BAZI İDDİALAR ORTAYA ATILDI, ÜZÜCÜ"

Bakan Koca, "Bir yanılsama hakkında açıklama" başlığıyla paylaştığı yazıda şunları söyledi: "Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarımıza yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı, şimdi bunun da yükseltileceği konusunu gündeme getirdik. Bu ödemenin "teşvik havuzundan" yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü.

"MAHSUPLAŞMA 17 AĞUSTOS 2022'DE TARİHE KARIŞMIŞTIR"

Ve şaşırtıcı. Çünkü uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi, taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform'la 17 Ağustos 2022'de tarihe karışmıştır. Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15'inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır.

"GERÇEĞE VE İŞİMİZE BAKALIM"

Sağlık hizmetlerinde bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve de ahlaki gereklilik olan sağlık meslek gruplarının çalışma uyumunu bozacak her türlü yaklaşım etik dışıdır. Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez. Biz bunları uzun uzun konuşmuştuk. Biz gerçeğe ve işimize bakalım. Önümüzde, Beyaz Reform'un beklenen yeni dönemi var."