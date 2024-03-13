Sağlık Bakanı Koca: Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak

Sağlık Bakanı Koca: Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de yaptığı açıklamada, önümüzdeki 4 yıl içinde toplamda 56 bine yakın uzman hekimin mezun olacağını ve böylece var olan uzman hekim sayısının 2 katına çıkacağını belirtti. Ayrıca Bakan Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının Türkiye genelinde 23 milyon kişi olduğunu ifade etti. Düzce'de ise bu sayının 100 bin olduğunu söyledi. Bakan Koca, ayrıca Düzce'de eğitim ve araştırma hastanesi eksikliği olduğunu ve yeni bir hastane yapmayı planladıklarını da açıkladı.

13.03.2024 18:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki 4 yıl sonunda toplamda 56 bine yakın uzman hekimimiz daha olacak. Yani var olan uzman hekim sayımız 2 katına çıkmış olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Bakan Koca, Büyük Cami'de öğle namazını kıldıktan sonra İstanbul Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Bakan Koca, dükkanları gezerek esnafla sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Millet Bahçesi'ndeki AK Nokta'ya giden Koca, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Temasları kapsamında Düzce Valiliğini de ziyaret eden Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Selçuk Aslan ile görüştü.

Kentte yapılacak eğitim ve araştırma hastanesi arazisinde incelemede bulunan Koca, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi girişinde gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Koca, hastaların internet ya da mobil uygulama üzerinden randevu almalarına olanak sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili bazı sorunların olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bakılan hastanın yarısı MHRS ile bakılıyor, MHRS ile bakılan hasta kadar da ilave gelen randevusuz hasta bakılıyor. Yani sadece randevuyla gelen hastaya bakılmıyor, bir o kadar hastamız da randevusuz, acil hastalar dışında hastaneye geldiklerinde bakılmış oluyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde, 2023 yılında toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastamız, 500 bine yakın kişi ise MHRS üzerinden randevuyla gelen hastalarımız. Yani 1 milyon 800 bin kişi bakılıyor; 500 bini sadece randevuyla bakılmış oluyor. Randevuyla bakılanın 2 katından fazlası randevusuz bakılmış oluyor."

MHRS üzerinden randevu alıp randevusuna gitmeyenlerle ilgili de bilgi veren Koca, "Türkiye'de bir yıl boyunca MHRS üzerinden randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi. Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelen 500 bin, randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi. Yani 23 milyonun 100 bini de Düzce'den. Türkiye genelinde 23 milyon kişi, bir başka hasta vatandaşımızın sağlık hizmeti almasının önüne geçmiş oluyor. Yani bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyor. Dolayısıyla bu anlamda çok hassasiyet göstermeliyiz." diye konuştu.

"Bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini düşünüyorum"

Koca, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını hatırlatarak, bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve bu konuyla ilgili sorun olacağını düşünmediğini kaydetti.

Kamu hastanelerinde 56 bine yakın uzman hekim çalıştığını aktaran Koca, "4 yıl içinde ise bir bu kadar daha uzman hekimimiz mezun olmuş olacak. Yani önümüzdeki 4 yıl sonunda toplamda 56 bine yakın uzman hekimimiz daha olacak. Yani var olan uzman hekim sayımız 2 katına çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Düzce'de bir eğitim ve araştırma hastanesinin eksikliğinin söz konusu olduğunu bildiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada en önemli sorun arsayla ilgiliydi. Var olan hastanenin büyütülerek eğitim araştırma vasfına kavuşmasını arzuladık. Bu nedenle de bu hastanenin bitişiğinde belediyeye ait yaklaşık 38 dönümlük alana yeni, şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapmak istiyoruz. Şu an mevcutta bulunan hastanenin yatak kapasitesi 355, Muncurlu'da bulunan ek binada 145 yatak kapasitesi var. Yani toplam 500 yatak kapasitesine sahip. Biz, 355 yatağı 1000 yatağa tamamlamak istiyoruz. Yani toplam 650 yataklı burada hizmet verebilecek, toplamda 1000 yatak kapasitesiyle eğitim araştırma hastanesi olarak fonksiyon görecek bir hastaneye sahip olacağız."

Bunun için arsanın tevhit işlemlerinin devam ettiğini belirten Koca, "Bize geçtiği zaman bunu hızlandırmış olacağız. Ayrıca Muncurlu'daki ek binaya ilave olarak BAHAR projesini projelendirdik. BAHAR'dan kastım; Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Merkezi yapmak. Bu anlamda 150 yataklı BAHAR projesini de Muncurlu'ya ilave etmiş olacağız. Dolayısıyla toplamda burada 1000 yataklı, şehir hastanesi konseptinde bir eğitim araştırma hastanesi, Muncurlu'da da ilave 150 yataklı özellikle bağımlı hastalarla ilgili rehabilitasyon fonksiyonunu ve ihtiyacını giderecek bir hastanemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Koca, Akçakoca ilçesinde de temeli atılan 50 yataklı devlet hastanesini 100 yataklı olarak tescil etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Bakan Koca'ya, temaslarında Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, protokol üyeleri ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak - Son Dakika

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