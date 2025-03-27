Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Milletimizin yüzünü güldüren reformları, sağlıklı Türkiye yüzyılı hedeflerimizle daha ileriye taşıyacağız"

"Küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz"

ÇORUM - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta milletimizin yüzünü güldüren reformları, sağlıklı Türkiye yüzyılı hedeflerimizle inşallah daha ileriye taşıyacağız. Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye yolunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı Programı"nda partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. Çorum Fuar Alanı'nda düzenlenen programa AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ile Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başanı Yakup Alar, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. İftar programında partililere seslenen Memişoğlu, Türkiye ve Çorum'daki sağlık yatırımları ile ilgili bilgiler verdi.

"Küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz"

Vatandaşların yüzünü güldürecek sağlık reformları için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Memişoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bugüne sağlık hizmetlerimizi özveri içinde daha da güçlendirmek için Türkiye'yi dolaşıyoruz. Milletimizin hayır duasına mazhar oluyoruz. Sağlık alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştiren AK Parti iktidarımız döneminde bizlere milletimizin güvenine layık olmayı, emanete sahip çıkmayı nasip eden Rabbime şükürler olsun. Millet sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 23 yıllık eser ve hizmet siyaseti yolculuğunda, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla durmak yok, yola devam dedik. Milletimize verdiğimiz bu sözü dilimiden, aklımızdan ve gönlümüzden eksik etmedik. Şimdi, sağlıkta milletimizin yüzünü güldüren reformları, sağlıklı Türkiye yüzyılı hedeflerimizle inşallah daha ileriye taşıyacağız. Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye yolunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz" dedi.

"Size hizmet boynumuzun borcu"

Çorum'da sağlık alanında önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Memişoğlu, "Çorum'daki sağlık hizmetlerini yatırımlarımızla geliştirmeye devam edeceğiz. Çorum ilimizde bugüne kadar 8 milyar 550 milyon tutarında sağlık yatırımı gerçekleştirdik. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak hasta yatak kapasitesini bin 730'a yükselttik. İl ve ilçe hastaneleri, aile ve toplum sağlık merkezleri, 112 istasyonları olmak üzere toplam 33 sağlık tesisini Çorum'a kazandırdık. 81 ilimizde 137 aile diş sağlığı merkezi, 44 ağız ve diş sağlığı hastanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün de Çorum'da yeni diş ve ağız sağlığı hastanemizi hizmete açtık. Şehit Ömer Emiroğlu'nun isminin yaşatılacağı bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Size hizmet boynumuzun borcu. Bu emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Partisi'nin davası sadece Türkiye'yi iha etmek değil, Filistin, Suriye başta olmak üzere tüm mazlum halklarının yanında olmak olduğunu söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Maalesef Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myammar'da böylesine güzel bir bayramı bayram olarak idrak edemeyenler var. Rabbimiz'den niyazımız o ki onları da aynen bizim gibi aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla bayramı bayram gibi yapacakları günlere eriştirsin. Rabbim onların bu günlere erişmesine bizleri vesile kılsın. Bizlere ne mutlu ki AK Parti gibi bir partimiz var, böyle bir davamız var ve Recep Tayyip Erdoğan'ımız var" şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, "Sağlık Bakanımız bugün, Çorum'a ilerleyen dönemde yapılacak önemli yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Çorum adına, hemşehrilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum" diyerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı ise, "Bugün hakikaten güzel bir havada Çorumumuza, teşrif eden çok değerli bakanımız aramızdaydı. Yaklaşan bayramdan önce, ikinci bir bayramı onunla Çorum'da beraber yaşadık. Sayın bakanımıza, iftarımıza, teşkilatımıza teşrif ettiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.