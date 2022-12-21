Sağlık Bakanlığı hastane randevusuna gitmeyenler için yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı hastane randevusuna gitmeyenler için yaptırım kararı aldı

21.12.2022 19:27

Hastane randevularına gitmeyenler için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, randevusuna sadık kalmayanlar için yaptırım kararı aldı. Randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.

Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerindeki yoğunluğun önüne geçmek için yeni karar aldı. Randevusunu iptal etmeyenler için yeni yaptırımlar devreye sokuldu. Randevusunu alıp gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.

RANDEVU SAATİNE KADAR İPTAL EDİLEBİLECEK

Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek. Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

HER 4 RANDEVUDAN BİRİNE GİDİLMİYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti.

EKİM'DE 17 MİLYON RANDEVU

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

2 MİLYON RANDEVU MUAYANEYE DÖNÜŞMEDİ

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi. Bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı hastane randevusuna gitmeyenler için yaptırım kararı aldı - Son Dakika


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