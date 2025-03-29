Sağlık meslek mensuplarına serbest meslek icrası hakkı verildi

Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik, 29 Mart 2025 tarihli ve 32856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile sağlık meslek mensubu olan dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podologlar mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" adı altında Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

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Yönetmelik'e göre sadece aynı meslek unvanına sahip, en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Müşterek açılacak sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.

Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla söz konusu mesleklere istihdam alanı oluşmasının yanı sıra destek hizmetlerine yönelik sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi iş alanlarında da istihdam olacak. Sağlık meslek hizmet biriminde fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog, odyolog yanında odyometri teknikeri, ergoterapist yanında ergoterapi teknikeri çalışabilecek.

YETKİ DIŞINDA TIBBİ UYGULAMA YAPILMAYACAK

Sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamında hizmet verilecek. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulacak. Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılmayacak. Sağlık meslek hizmet birimlerinde ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yapılmayacak.