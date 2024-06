Sağlık

Sağlık ordusuna 322 yeni hekim

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 322 öğrenci mezun olarak, Türkiye'nin sağlık ordusuna katıldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, Yaşam Merkezinde yapıldı. Törende OMÜ'den 300, Amasya Üniversitesinden ise 22 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende Türkçe dönem birincisi Reha Koç ve İngilizce dönem birincisi Yiğit Şahinoğlu başarı belgeleri ve diplomalarını aldıktan sonra fakültenin kütüğüne isimlerini çaktılar. Daha sonra konuşma gerçekleştiren Koç ve Şahinoğlu, mezuniyetlerine kadar olan süreçte kendilerini destekleyen aile ve hocalarına teşekkür ederek, sağlık alanında doktorlara uygulana şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Rektör Ünal: "Artık toplumun saygı duyduğu bir mesleğin mensubusunuz"

Törenin açılışında konuşan ve mezunlara başarılar dileyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "OMÜ ailesi olarak en az sizin kadar heyecanlıyız. Topluma hizmet edecek yeni mezun arkadaşlarımızı topluma yönlendirmenin heyecanı içerisindeyiz. Eminim ki sizlere emek veren ailelerinizin ve hocalarınızın beklentilerini fazlasıyla karşılayacaksınız. Öncelikle üniversite kadar eski, kurumsallaşmış ve her dönemde OMÜ'nün gelişimine katkı sağlamış bir fakültenin mezunlarısınız. Bundan sonraki hayatınızda bu kimliği taşıyacaksınız. Sizi hekimliğe yönlendiren, her başarınızda yanınızda olan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Bilginin çok hızlı bir şekilde eskimesi ve teknolojinin ilerlemesi bir takım riskleri beraberinde getiriyor. Kendimizi yenilemezsek ve eğitimimizi hayat boyu eğitime dönüştürmezsek emin olun çok kısa bir süre sonra geride kalacağız. Sizden ricam, kendinizi sürekli geliştirmeniz. Hocalarım ve kurumum adına şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu zamana kadar size daima destek verdik bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Kendinizi geliştirme sürecini bırakırsanız gerilersiniz. Bu durum da sizin mesleğiniz açısından gördüğüm en büyük tehdit. Sizlerden en büyük beklentimiz üretilen yeni bilgileri mümkün olduğunca beceri düzeyinde geliştirmeniz. Şerefli bir mesleğin mensubusunuz. Artık toplumun saygı duyduğu bir mesleğin mensubusunuz. Doktorluk hayatınız boyunca yaşanabilecek bütün olumsuzluklara karşı duygularınızı kontrol etmeniz gerekiyor. İletişim becerilerinizi güçlendirmezsiniz meslek hayatınızda zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Toplumun sağlığı ve mutluluğu sizin bakış açınıza bağlı. Mesleğinizi en iyi şekilde icra edeceğinize inancımız tam. Biz her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Dekan Çokluk: "Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin mesleğinizi yerine getireceksiniz"

Mesleğe başlayacak yeni doktorlara başarılar dileyen OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, "Sevgili genç meslektaşlarım, bugün sizin gününüz. 6 yıl boyunca çok çalıştınız, bu kutlamayı fazlasıyla hak ettiniz. Yaşamınızın bundan sonraki aşamasına geçmeye hazırsınız. Sizlere güvenimiz tamdır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini kuranlar, sizlerin, yaşadığı topluma duyarlı, bilginin ve analitik düşüncenin önemini kavramış, merak eden, araştıran, teknolojiyi tanı ve tedavide kullanabilen, hastasını daima önceliklerinin önüne koyan, merhametli, hastasını iyi dinleyen, iyi iletişim kuran, diğer sağlık personellerine saygılı, etik değerleri ve takım çalışmasını özümsemiş aydın hekimler olarak yetişmenizi hedeflediler. Sevgili mezun tıbbiyeliler, sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten adını alan ve ülkemizin köklü tıp fakültelerinden birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim görmenin ve bu kurumdan mezun olmanın ayrıcalığını yaşıyorsunuz. Sizler ailelerinizin, bizlerin ve ülkemizin geleceğisiniz. İyi hekim olmanın temel koşulunu, iyi insan olmanın oluşturduğunu unutmayın. Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin mesleğinizi yerine getireceksiniz. Ailelerinizin ve ülkemizin size sunduğu öğrenim imkanlarını en verimli şekilde değerlendireceğinize inancımız tamdır. Kutsal hekimlik mesleğini bu bilinç ve inançla elinizden gelen en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyoruz. Sizlerin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olmaya hak kazanan 322 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet belgelerini alan taze doktorlar daha sonra 'Hekimlik Andı'nı okudular. Hekimlik Andı okunduktan sonra kep fırlatma merasimi ile tören sona erdi.