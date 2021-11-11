Sağlık profesyonelleri sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde buluştu - Son Dakika

Sağlık profesyonelleri, "Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşlarının Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi"nde bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ve Sağlık Diplomasisi Derneğinin iş birliğinde, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen eğitim, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, şu ana kadar aracı kuruluşlarla ilgili meselelerin çok masaya yatırılmadığını, iki günlük eğitimin bu boşluğun giderilebilmesi için fırsat olabileceğini söyledi.

Sağlık altyapısındaki gelişmelerin Türkiye için yeni bir fırsat olduğunu vurgulayan Kavuncu, tüm bu gelişmelere rağmen ülkenin mevcut altyapısını iyi kullanamadığını, bunun iyileştirilmesi için yeni yollar aranması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar da bu eğitimin ciddi bir ihtiyacı gidereceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Yetki belgesi alıp da ihraca çevirebilen, teşvikten yararlanan kuruluşlar yüzde 40-45 aralığında. Esasında bu bize, büyük bir boşluğu gösteriyor. Belki bu destek mekanizmalarını, sektörü, sunduğumuz destekleri çok iyi anlatamıyoruz. Bu tür mecraların da buna hizmet edeceğini düşünüyorum."

"Aracı kurumların kapasitesinin güçlendirilmesi çok kıymetli"

USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise sağlık turizminin en önemli parçalarından birinin aracı kurumlar olduğuna işaret ederek, "Sağlık turizmini geliştiren, pazar açan ve hastayla teması sağlayan kurumlar aracılar. Dolayısıyla aracı kurumlarımızın kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitilmesi ve bir şekilde markalaştırılması bence çok kıymetli." diye konuştu.

Sağlık Diplomasisi Derneği Başkanı Ahmet Aksu, aracı kuruluşların teknik kapasitesinin geliştirilmesinin sağlık turizminin sürdürülebilirliği açısından önem arz ettiğini anlattı.