Sağlık-Sen Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Talep Etti - Son Dakika
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Sağlık-Sen Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Talep Etti

Sağlık-Sen Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Talep Etti

Sağlık-Sen yönetimi, Halk Sağlığı Genel Müdürü ile yaptığı görüşmede Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde bazı maddelerin değişikliğini talep etti. Sağlık-Sen, yönetmeliğin bazı düzenlemelerinin mağduriyetlere neden olabileceğini belirtti.

16.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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SAĞLIK-Sen yönetimi, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a gerçekleştirdiği ziyarette, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde bazı maddelerde değişikliğe gidilmesini talep etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'u ziyaret etti. Ziyarette, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği görüşüldü. Sağlık-Sen'in 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliği her boyutuyla incelediğini dile getiren Başkan Doğan, "Memnuniyet oranı, akılcı ilaç, ödemeler, kronik hastaların takibi gibi birçok konuda yapılan düzenlemelerin bazı mağduriyetlere neden olabilir. Yönetmelikte yer alan bazı maddelerin ise kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Bu maddeler için de bakanlık tarafından yönerge marifetiyle düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

'AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ TEŞVİK ÖDEMELERİ ARTIRILMALI'

Doğan, aile sağlığı hemşire ve ebelerine yönelik yapılan teşvik ödemeler için de yeni bir düzenleme yapılması konusunu gündeme getirdi. Ayrıca Doğan, Sağlık-Sen tarafından yayımlanan 'Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı' Sonuç Raporu ile Aile Sağlığı Çalışanları Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Sonuç Raporunu da Genel Müdür Demirkol'a sundu.

Raporda şunlar belirtildi:

"Sağlık-Sen'in Talep Ettiği Düzenlemeler ise şunlardır; "Entegre Sağlık Hizmeti Sunulan Merkezlerde tutulmayan nöbetlerden kesinti yapılmaması, hasta memnuniyeti kriterinin subjektif bir veri niteliğinde olması dolayısıyla suistimale de açık olacağı göz önüne alınarak iptal edilmesi, hastalık Yönetim Platformu'nun (HYP) sadeleştirilerek güncellenmesi ve iş yükünün azaltılması, son 6 ayda birime müracaat etmeyen nüfus oranı için kesinti yapılmaması, vatandaşların, aile hekimi yerine hastanelere başvuruda bulunması halinde, aile hekimine yapılacak teşvik ödemesinden kesintiye sebep olan maddenin yeniden düzenlenmesi, akılcı İlaç kullanım oranlarına göre kesinti ya da ek ödeme uygulamasının yeniden değerlendirilmesi, aile hekimleri ile hastane arasında entegrasyonu sağlayacak bir sistemin oluşturulması, İl Sağlık Müdürlüklerinde 'Aşı Reddi Komisyonu' kurulması."

Kaynak: DHA

Politika, Sağlık, Son Dakika

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