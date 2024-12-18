Sağlık-Sen'den Aile Hekimliği Talepleri - Son Dakika
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Sağlık-Sen'den Aile Hekimliği Talepleri

Sağlık-Sen\'den Aile Hekimliği Talepleri

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci'yi ziyaret ederek aile hekimleri, hemşireler ve ebeler için teşvik ödemeleri ve yönetmelik değişiklikleri talep etti.

18.12.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci'yi ziyaret etti. Doğan, ziyareti kapsamında Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne yönelik taleplerini iletti. Başkan Doğan, teşvik ödemeleri düşük kalan aile sağlığı hemşire ve ebeler için de yeni bir düzenleme istedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci'yi ziyaret etti. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerinin taleplerini anlattı. Doğan, Yönetmeliğe yönelik Sağlık-Sen'in hazırladığı raporu, 'Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı' sonuç raporu ile Aile Sağlığı Çalışanları Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Sonuç Raporu'nu Bakan Yardımcısı Birinci ile paylaştı. Özellikle aile sağlığı hemşire ve ebelerinin teşvik ödemelerinin düşük kaldığını söyleyen Başkan Doğan, bu konuda yeni bir düzenleme yapılması konusunu gündeme getirdi. Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Birinci de aile sağlığı hemşire ve ebelerinin teşvik ödemelerini artıracak bir düzenleme üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Hastalık Yönetimi Platformu'nun (HYP) sadeleştirilerek güncellenmesi ve iş yükünün azaltılarak, uygulanabilir hale gelmesi gerektiğini kaydeden Doğan, yeni yönetmelik ile subjektif veriye dayalı hasta memnuniyet kriteri ile hedef nüfusun 6 ayda bir aile hekimine başvurmasını zorunlu kılan düzenlemelerin yeniden revize edilmesini de talep etti. Doğan, vatandaşların, aile hekimi yerine hastanelere başvuruda bulunması halinde, aile hekimine teşvik ödemesinden kesintiye sebep olan maddenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

'ENTEGRELERDE İHTİYACA GÖRE NÖBET TUTULSUN'

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulmayan nöbetlerden kesinti yapılmaması gerektiğini söyleyen Doğan, önerileri şöyle sıraladı:

"Entegrelerde görev yapan aile hekimlerinin Tarama Takip Katsayısı diğer aile hekimliklerinde olduğu gibi 4000 tavan nüfusa kadar etki etmelidir. İhtiyaç olmayan yerlerde aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerini nöbete dahil etmek ihtiyacın üzerinde personelin nöbete kalmasına neden oluyor. Entegre ASM'lerde görev yapan hekimler ile hemşire ve ebeler ihtiyaç halinde nöbet tutmalılar."

Akılcı ilaç düzenlemesine de değinen Doğan, akılcı ilaç kullanım oranlarına göre kesinti ya da ek ödeme uygulamasının yeniden değerlendirilmesini, aile hekimleri ile hastane arasında entegrasyonu sağlayacak bir sistemin oluşturulmasını gündeme getirdi. Doğan, ayrıca aşı reddinden kaynaklı sorunların çözülmesi gerektiğini de söyledi.

'NÖBET ÜCRETLERİNİ ARTIRACAK BİR DÜZENLEME YAPILMALI'

Doğan, hekimin, hemşirenin, ebenin, anestezi teknikerinin nöbet ücretlerini artıracak bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi. Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlarının sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20'lik artıştan faydalanmadığını da söyleuyen Doğan, bu mağduriyetin de önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin sağlık alanında kaliteli hizmet sunumunun dünyaya örnek olduğunu belirten Doğan, Sağlık-Sen olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ise gündeme getirilen konularla ilgili bakanlık olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetimine ziyaretlerinden ve konulara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Faruk Doğan, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen'den Aile Hekimliği Talepleri - Son Dakika

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