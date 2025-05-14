Sağlıklı Gelecek İçin Etkinlik

Eskişehir'de, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programının etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Tepebaşı ilçesindeki Milli İrade İlkokulunda gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, söz konusu programda çocukların hedef kitle seçilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Programın hem çocuklar hem de aileleri üzerinde olumlu etkiler bırakacağını vurgulayan Vali Aksoy, "Bu bakımdan çocuklarımızın duyarlılığı, toplumsal farkındalığın daha iyi noktaya taşınmasında önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de kentteki okullarda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda okullarda yaklaşık 1,5 yıldır skolyoz (omurga eğriliği) taraması yaptıklarını belirten Bildirici, "Aynı zamanda Sayın Vali'mizin direktifleriyle, lise 2'nci sınıf öğrencilerimize ilk yardım farkındalık eğitimi veriyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise çocukların akademik başarılarına önem verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin derslerdeki başarısının sağlıklı bireyler olma yolundan geçtiğini vurgulayan Aydın, "Verilecek eğitimlerle öğrencilerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması ve sağlıklı yaşam farkındalıklarının erken yaşta oluşması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, gördükleri eğitimler sonucu "sağlık elçisi" unvanını almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini verdi.

Halk oyunları gösterisi ve fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyona, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, kurum müdürleri, öğretmenler ile veliler katıldı.