Samsun\'da Her Gebeye Bir Ebe projesine uzaktan danışmanlık sistemi eklendi

SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne ve bebek sağlığının korunması ve anne adaylarının gebelik süreçlerini güvenli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla yürütülen 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında yeni dijital sistem tanıtıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, "Görüşmelerde gebelik sürecinin sağlıklı geçirilmesi, normal doğum ve anne sütü konuları ele alınıyor. Ayrıca ihtiyaç duymaları halinde başvurabilecekleri sağlık kuruluşları tanıtılıyor. Son 3 ayına girmiş gebelerimizi koordinatör ebelerimiz evlerinde ziyaret ediyor" dedi.

Samsun Canik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda, koordinatör ebelerin ev ziyaretleri ve yüz yüze görüşmelerin yanı sıra 'Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi' üzerinden de gebelere danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunacağı belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz'ün katıldığı programda, sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi. Program kapsamında koordinatör ebeler, 2 anne adayıyla sistem üzerinden online görüşme gerçekleştirerek uygulamanın işleyişini uygulamalı olarak gösterdi. Gebelerin sorularının yanıtlanması, gebelik süreçlerinin takip edilmesi ve ihtiyaç halinde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini sağlayacak sistemin, 'Online Gebe Okulu' işlevi görmesi hedefleniyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öz, "Çalışan ya da çeşitli mazeretleri nedeniyle evlerinde bizi kabul edemeyen gebelerimize bugün uzaktan erişim yoluyla ulaşıyoruz. Ev ziyaretlerinde anlatacağımız konuları bu görüşmelerde de aktarıyoruz. Bu hem gebelerimiz hem de bizim için kolaylık sağlıyor. Her gebemize mutlaka ulaşarak gebe okulu, beslenme, gebelikte sağlık ve normal doğum konularında bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Her birinin bu konularda bilgi sahibi olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'GÖRÜŞMELERDE GEBELİK SÜRECİNİN SAĞLIKLI GEÇİRİLMESİ, NORMAL DOĞUM VE ANNE SÜTÜ KONULARI ELE ALINIYOR'

Görüşmeleri ayrıntılı şekilde yürüterek hamile bireylere detaylı şekilde yardımcı olduklarını belirten Dr. Öz, "Bakanlığımızın 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi kapsamında koordinatör ebelerimiz gebelerimizle görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde gebelik sürecinin sağlıklı geçirilmesi, normal doğum ve anne sütü konuları ele alınıyor. Ayrıca ihtiyaç duymaları halinde başvurabilecekleri sağlık kuruluşları tanıtılıyor. Son 3 ayına girmiş gebelerimizi koordinatör ebelerimiz evlerinde ziyaret ediyor. Ancak çeşitli nedenlerle ev ziyaretini kabul edemeyen gebelerimizle uzaktan erişim yoluyla görüşmeler yapılıyor. Bugün de bu kapsamda buradayız. Uzaktan erişimle gebelerimizle gebelik süreci, doğum, anne sütü ve bebek bakımı konularını konuşuyoruz. Çeşitli nedenlerle yüz yüze görüşemediğimiz gebelerimizle ekran aracılığıyla bir araya gelerek aynı şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz. Onların bize sormak istediklerini yanıtlıyor, kendilerine vermek istediğimiz doğru mesajları aktarıyoruz. Bu yöntem bize pratiklik sağlıyor. Şu anda aylık ortalama 1000 doğumumuz, yaklaşık 6 bin gebemiz bulunuyor. Bu gebelerimizin yaklaşık 800'ü son 3 aylık dönemde. 58 koordinatör ebemizle gebelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak koordinatör ebe sayımızı artıracağız. Birinci basamakta sunduğumuz tüm hizmetler ücretsiz. Koordinatör ebelerimizin verdiği hizmetler ve uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilen tüm sağlık hizmetleri de ücretsiz. Bu çalışmayı yalnızca koordinatör ebelerimizle değil, aile hekimlerimiz ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz aracılığıyla da yürütüyoruz. Buralarda gerçekleştirilen uzaktan erişimli görüşmeler de ücretsiz" ifadelerini kullandı.

'BİZİ KABUL EDEN HER GEBEMİZİ EVİNDE ZİYARET ETMEK İSTİYORUZ'

Gazetecilerin 'online görüşmelerin ardından yüz yüze ziyaretler devam edecek mi?' sorusuna cevap veren Dr. Öz, şöyle konuştu:

"Bizi kabul eden her gebemizi evinde ziyaret etmek istiyoruz. Ayrıca gebelerimizin de bizi gebe okullarında ziyaret etmelerini istiyoruz. Çünkü gebe okullarında anlattığımız konular da farklı. Bu nedenle gebelerimizle yan yana, omuz omuza ve yakın olmayı tercih ediyoruz. Ancak ulaşımda sıkıntı yaşadığımızda ya da herhangi bir nedenle bir araya gelemediğimizde ekran üzerinden de görüşmek istiyoruz."

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/ SAMSUN,