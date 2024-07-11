Samsun'da Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'da Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

Samsun'da, 112 acil çağrı merkezlerinde tıbbi acil çağrıları yanıtlayan personele yönelik, 'Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitici Eğitimi' düzenlendi. Eğitime 24 personel katıldı ve katılımcılara 3 gün teorik, 2 gün pratik eğitim verildi. Eğitimde, çağrıların karşılanması, yaklaşım, müdahale yöntemleri gibi konular uygulamalı olarak işlendi. Eğitimde ayrıca komuta kontrol merkezi çalışma sistemi, telefon iletişimi, ambulans çeşitleri ve acil sağlık araçları gibi konular ele alındı. Eğitimin amacı, sağlık personelinin vakaya ulaşma süresini kısaltarak ilk yardım uygulamalarının hızlı ve etkin şekilde başlamasını sağlamaktır.

11.07.2024 14:51
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Samsun'da, 112 acil çağrı merkezlerinde tıbbi acil çağrıları yanıtlayan personele yönelik, "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yedincisi Samsun'da düzenlenen eğitime Adıyaman, Amasya, Çorum, Karaman, Kayseri, Malatya, Niğde, Sinop, Tokat ve Yozgat'tan 24 personel katıldı.

Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitici Eğitimi programında katılımcılara 3 gün teorik, 2 gün de pratik eğitim verildi.

Pratik eğitimde olası çağrı örnekleri üzerinden canlandırmalı şekilde çağrının karşılanması, gösterilmesi gereken yaklaşım gibi konularda uygulama yapıldı.

112 acil çağrı merkezine gelen çağrılar üzerinden analiz yapan eğitimciler, hasta yakınlarına, ambulans gelene kadar geçen zamanda hastaya nasıl müdahale yaptırılabileceği konusunda bilgi verdi.

Eğitimde komuta kontrol merkezinin çalışma sistemi, tıbbi acil çağrı yönetimi, telefon iletişimi, özel arama gruplarına yaklaşım, ambulans çeşitleri ve acil sağlık araçları, nakil koordinasyonu, olağanüstü durum yönetimi, yazılım ve haberleşme sistemleri, stres yönetimi, etik kurallar, tıbbi acil çağrı algoritmaları konuları ele alındı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, acil çağrı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi açısından sağlık personelinin vakaya ulaşma süresinin önemli olduğunu söyledi.

Hastanın ihtiyaç duyduğu tıbbi müdahalenin gerekli ekipmanlarla yapılmasından en kısa sürede sağlık tesisine getirilmesine kadarki konularda belirli dönemlerde eğitim düzenlendiğini belirten Uras, şöyle dedi:

"Eğitimlerde amacımız, komuta kontrol merkezlerinde görevli sağlık personeli arasında standart iletişimi oluşturarak, 112 ambulansının olay verine ulaşmasına kadar geçen safhada telefon irtibatı sayesinde ilk yardım uygulamalarının hızlı ve etkin şekilde başlamasını sağlamak. Burada eğitim alan arkadaşlarımız, kendi illerine gidecek ve görev yapan tüm arkadaşlarına bir telefon bağlantısıyla nasıl hayat kurtaracaklarını, insanların hayatlarına nasıl dokunacaklarını anlatacak."

Acil çağrı merkezlerinde saniyelerin dahi hayati önem taşıdığını vurgulayan Uras, "İnşallah bu eğitimler sayesinde birçok insanımızın hayatla ölüm arasındaki mücadelelerinde onları hayatta tutacak saniyeleri kazanacağız. Eğitimin ilimize düzenlenmesine vesile olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyor, eğitime katılan sağlık çalışanlarımıza bundan sonraki mesleki hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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