Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı - Son Dakika
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Sağlık

Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı

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Gündemle ilgili konulara farkındalık yaratmak için çektiği kliplerle adından söz ettiren Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyip maymun çiçeği uyarısı yaptı.

28.08.2024 12:37  Güncelleme: 13:07
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Pandemi döneminde "Korona var öpme" diye şarkı yapan, geçtiğimiz haftalarda da kliplerinde oynatmak istediği mankenler çok para istediği için ayçiçeklerle klip çeken Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, bu sefer de maymun çiçeğine farkındalık yaratmak için kamera karşısına geçti.

"ORMANLARI YAKTIK, HAYVANLARI KENDİMİZE DÜŞMAN ETTİK"

Maymun çiçeği hastalığına dikkat çekmek isteyen Aydın Aydın, goril kostümü giyerek elinde megafonla sahil ve pazarları gezerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Bu görüntüleri klibinde de kullanan Aydın Aydın, ormanda kafes içerisindeki sincap ve fareyle doğanın korunmasına yönelik çağrıda da bulunmayı ihmal etmedi.Maymun çiçeğinden korunmak için sosyal mesafeye dikkat çeken sanatçı doğayı korumamız gerektiğinin altını çizerek "Ormanları yaktık. Bu hayvanları kendimize düşman ettik. Onları küstürdük. Hayvanları severim ama maymun çiçeği şüphesiyle bu hayvanlardan da uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı

"ÖPÜŞMEYİ VE TOKATLAŞMAYI KALDIRALIM"

Herkesin maymun çiçeğine karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Aydın Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Dünyaya seslenmek istiyorum. Bu bir acil çağrıdır. Acilen yakın temas, tokalaşma, sarılıp öpüşmeyi kaldıralım. İnsanoğlu, hiçbir şeyden ders almıyor. Yakın zamanda koronadan binlerce can kaybettik. Gribal enfeksiyonlardan da binlerce can kaybettik. Akıllanmıyoruz. Dünyada ilk defa öpüşmeyi 2017 yılının şubat ayında Hakkari'nin Bağşi Köyü'nde ben ve akrabalarım kaldırdık. Koronanın ülkemize gelmesiyle korona şarkısını yaptım. Şimdi de yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerimiz var. Okullar açılıyor. Lütfen bu sesime kulak verin. Yakın teması, tokalaşmayı, yanaktan yanağa öpüşmeyi kaldıralım. Çünkü bizi onlarca hastalık bekliyor."

Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı
Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı
Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı
Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı
Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı
Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı

Aydın Aydın, Hakkari, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • celal doğan: Allahtan gergedan yaprağı hastalığı yok bitmiştik 9 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Arkadaş otur adam gibi anlat, karşındaki vatandaş sendeki tuhaflıktan konuya odaklanamaz. 4 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız: bu da şöhret Olcam diye kendini deli etti 3 1 Yanıtla
  • Önder null: kıyafete gerek yok abi zaten daha evrimini gerçekleştirememiş 1 1 Yanıtla
  • Can Tancan: Maymun çiçeği ile gorilin ne alakası var 1 0 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: Artık ta@ak geçme moduna geldik. oldu olacak aşıyı da yap hemen oracıkta. maymun aşı yaptı diyelim. 1 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: aşi masi vurmayiz artik yemezler.. 0 0 Yanıtla

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