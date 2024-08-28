Sanatçı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşlara maymun çiçeği uyarısı yaptı

Sağlık

Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil bambaşka bir şey istedi

Pandemi döneminde "Korona var öpme" diye şarkı yapan, geçtiğimiz haftalarda da kliplerinde oynatmak istediği mankenler çok para istediği için ayçiçeklerle klip çeken Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, bu sefer de maymun çiçeğine farkındalık yaratmak için kamera karşısına geçti.

"ORMANLARI YAKTIK, HAYVANLARI KENDİMİZE DÜŞMAN ETTİK"

Maymun çiçeği hastalığına dikkat çekmek isteyen Aydın Aydın, goril kostümü giyerek elinde megafonla sahil ve pazarları gezerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Bu görüntüleri klibinde de kullanan Aydın Aydın, ormanda kafes içerisindeki sincap ve fareyle doğanın korunmasına yönelik çağrıda da bulunmayı ihmal etmedi.Maymun çiçeğinden korunmak için sosyal mesafeye dikkat çeken sanatçı doğayı korumamız gerektiğinin altını çizerek "Ormanları yaktık. Bu hayvanları kendimize düşman ettik. Onları küstürdük. Hayvanları severim ama maymun çiçeği şüphesiyle bu hayvanlardan da uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.

"ÖPÜŞMEYİ VE TOKATLAŞMAYI KALDIRALIM"

Herkesin maymun çiçeğine karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Aydın Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Dünyaya seslenmek istiyorum. Bu bir acil çağrıdır. Acilen yakın temas, tokalaşma, sarılıp öpüşmeyi kaldıralım. İnsanoğlu, hiçbir şeyden ders almıyor. Yakın zamanda koronadan binlerce can kaybettik. Gribal enfeksiyonlardan da binlerce can kaybettik. Akıllanmıyoruz. Dünyada ilk defa öpüşmeyi 2017 yılının şubat ayında Hakkari'nin Bağşi Köyü'nde ben ve akrabalarım kaldırdık. Koronanın ülkemize gelmesiyle korona şarkısını yaptım. Şimdi de yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerimiz var. Okullar açılıyor. Lütfen bu sesime kulak verin. Yakın teması, tokalaşmayı, yanaktan yanağa öpüşmeyi kaldıralım. Çünkü bizi onlarca hastalık bekliyor."