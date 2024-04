Sağlık

Şanlıurfa'da 68 yıl sonra gelen mutluluk

68 yıl sonra geçirdiği şaşılık operasyonuyla sağlığına kavuştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşayan ve 68 yıldır şaşı olan İsmail Çobanlı, yapılan başarılı şaşılık operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir ameliyat daha gerçekleştirildi. 68 yaşındaki İsmail Çobanlı adlı hasta, gözlerindeki şaşılık rahatsızlığından dolayı Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen tarafından yapılan kontrollerinin ardından 68 yaşındaki hasta şaşılık ameliyatına alındı. Yapılan başarılı operasyonun ardından hastanın gözündeki şaşılık düzeltildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Göz doktoru Lokman Balyen, 68 yıldır dünyaya şaşı bakan hastanın başarılı bir şaşılık ameliyatı geçirdiğini söyledi. Balyen, "Hastamız bize geldiği zaman her iki gözü dışa bakıyordu. Bazen sağ bazen de sol gözü dışa bakıyordu. Hasta tek gözü ile dünyayı görüyordu. Şaşı bakıyordu. 68 yıldır böyle gezen bir hasta ve yüksek derecede kayması olan bir hastanın biz muayenelerini yaptık. Kayma ölçülerine baktık, prizmalarını ölçtük ve ameliyata karar verdik. Ameliyatımızı yaptık, Allah'a şükürler olsun ilk ameliyatta her iki gözü paralel oldu ve kayma açısı sıfır oldu. Bu açıdan çok mutluyuz 68 yıldır böyle gezen bir insan toplumda çok acı çeken, sıkıntı çeken, insanların karşısına çıkamayan bir hastamızdan bahsediyoruz. Artık ameliyat sonrası her iki gözünü beraber kullanıyor ve sosyal açıdan da hasta artık daha çok kendine güveni var. Hiçbir problemi kalmadı, hastamız mutlu olunca, biz de mutlu olduk" dedi.

İsmail Çobanlı ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibine minnettar olduğunu söyledi. Çobanlı, "Birçok hastaneyi gezdim, tedavi oldum, bir türlü çare bulamadım. 68 yıl sonra dünyayı düz görmenin mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.