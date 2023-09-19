Şanlıurfa'da doktorları darbeden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da doktorları darbeden 4 kişi tutuklandı

Son Güncelleme: 19.09.2023 23:10

Şanlıurfa'da 3 doktoru darbeden ve ardından gözaltına alınan 4 kişi hakkında karar verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 DOKTORU DARBETTİLER

Alınan bilgiye göre, Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda 3 doktor, hasta yakınlarınca darbedildi. Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

Şanlıurfa'da 3 doktoru darbeden 4 kişi tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

VALİ ŞILDAK'TAN KINAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "X" hesabından yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da doktorları darbeden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da doktorları darbeden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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