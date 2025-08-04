Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda - Son Dakika
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Sağlık

Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda

Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
04.08.2025 19:15
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Kars ve Ardahan'da yayılan şap hastalığı Artvin ve ilçelerine de sıçradı. Büyük bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen üreticiler, hayvanlarının ölmek üzere olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu.

Kars ve Ardahan'da etkisini artıran şap hastalığı, Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde de yayılmaya başladı. Cevizli, Kayadibi ve Saylıca köylerinin ortak kullandığı yaylada baş gösteren hastalık nedeniyle hayvanların çoğunda ağız içi, meme ve tırnak aralarında yaralar oluştu. Dilin etkilenmesi durumunda ise ölüm riskinin arttığını belirten üreticiler, mevcut tedavilerin yetersiz kaldığını ifade ediyor.

"ŞAP HASTALIĞI TÜM HAYVANLARA YAYILDI"

Üretici Beşir Dursun, şap hastalığının tüm hayvanlara yayıldığını belirterek, "İlk başta birkaç hayvanda görüldü, zamanla tüm yaylaya bulaştı. Şu an neredeyse her hayvanda hastalık var. Tedavide antibiyotik, iyot, tentürdiyot ve buz kompresi kullanıyoruz ama kesin çözüm değil. Veterinerler, bu enfeksiyonun kendi seyrinde geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak dilde oluşan vakalar ölümcül olabilir" dedi. Dursun, "İlk vaka 29 Temmuz'da çıktı, ertesi gün tüm yaylaya yayıldı. O günden bu yana etkili hiçbir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Üretici Nihat Geçkin, hayvanlarının beslenemediğini ve buzağılarda da ciddi yaralar oluştuğunu dile getirerek, "Yaklaşık beş gündür hayvanlarımız bu durumda. Memelerinde, burunlarında yaralar var. Elle beslemeye çalışıyoruz. İlçe Tarımdan gelen yetkililer sadece 'dezenfekte edin' demekle yetindi. Bu teselliden öteye geçmiyor" dedi.

Bir başka üretici ise hayvanların memesindeki yaralar nedeniyle sağım yapamadıklarını ifade etti. Ayşe Kurdaş da hayvanların yara içinde olduğunu ve ot yiyemediklerini söyledi.

"KREDİLER ERTELENSİN" ÇAĞRISI

Üretici Temel Kurdaş, bölgeye dışarıdan ot sokulamadığını ve hayvanların aç kaldığını ifade ederek, "Kendi tarlamızdan bu yıl yalnızca 400 balya ot aldık. Geçen yıl 2 bin balya toplamıştık. Kışın ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kredilerimiz var, ödemekte zorlanıyoruz. Devletimiz bize destek olmalı, kredi borçları ertelenmeli" şeklinde konuştu.

Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda

"İLAÇ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Üretici Süleyman Yazar, yaylada ilaç temininde de ciddi sıkıntı yaşandığını, Şavşat genelinde 60'a yakın köyde şap hastalığı görüldüğünü söyledi. Yazar, "Sadece bizim köyde bin 500'e yakın hayvan var. Bir hayvana bir şişe ilaç gerekse, bin 500 şişe gerekiyor. Şavşat'ta sadece birkaç veteriner kliniği var, bu yetmez. Devletin bu noktada devreye girmesi şart" ifadesini kullandı.

"CİDDİ KRİZ YAŞANIYOR"

Bölgeye giderek üreticilerle görüşen CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenerek, üreticiye daha fazla destek verilmesini istedi.

Gülel, "Şavşat'ın en büyük hayvancılık yaylası olan Arsiyan'da ciddi bir kriz yaşanıyor. Üreticiler ne ot bulabiliyor ne de ilaç. Hastalık neredeyse tüm hayvanlara bulaşmış durumda. Kredilerin ertelenmesi, ilaç ve yem desteği acilen sağlanmalı" dedi. Yaşar Gülel, ayrıca ithal hayvan ve buğdaya verilen önemin yerli üreticiye de gösterilmesini isteyerek, "Tarım Bakanlığı kendi üreticisine sahip çıkmalı. Bu insanlar zorlu koşullarda hayvancılık yapıyor ama yalnız bırakılıyor" dedi.

"DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Ardahan'ın Hacıali Köyü sakinleri, birçok köyü şap hastalığının sardığını belirtti ve yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi. Köylülerden Abdurrahman Karateke, çiftçilik yaptığını ve 20 ineği olduğunu belirterek, "Çiftçiyim, 20 tane ineğim var. 4-5 ineğim ölmek üzere. Bakanıma, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Devletten yardım ve destek istiyoruz. Kötü durumdayız, borcumuz var. Cumhurbaşkanına da sesimizi duyurmak istiyoruz, bize el atsınlar. Hayvanlarımız bu haldedir. Devletten yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ardahan, Artvin, Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, Kars, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda - Son Dakika

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