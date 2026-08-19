Bakan Memişoğlu: Sezaryen oranları düştü, normal doğum teşvik ediliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Normal Doğum Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 58,5'e kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise yüzde 15 düşüş sağladık." dedi.

Gaziantep Sağlık Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Memişoğlu, çeyrek asırda sağlık hizmetlerinin kapasitesinin baştan aşağı değiştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerini Türkiye'nin gurur projeleri haline getirdiklerini anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Hastanelerimizin yüzde 80'ini yenileyerek veya yeniden inşa ederek 25 yılda toplam yatak kapasitemizi hamdolsun 271 binin üzerine çıkardık. Bir günde 3 milyondan fazla hastaya hizmet veren 1,5 milyonluk devasa bir sağlık ordusu haline geldik. Yurdumuzun dört bir yanında 36 bin yatak kapasitesine sahip 144 devlet hastanemizin yapım süreçleri devam etmektedir. Ülke genelinde 1250'den fazla yeni birinci basamak sağlık merkezi inşa ediyoruz."

Anne ve bebek sağlığını odaklarına aldıklarını belirten Memişoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren anne ve bebek sağlığını odağımıza aldık. Özellikle tıbbi gereklilik olmadan yapılan sezaryen oranlarının yüksekliğini önemli bir halk sağlığı meselesi olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Sezaryen oranlarında düşüş sağlandı

Ülkede sezaryen yöntemiyle yapılan doğumlarda düşüş yaşandığına dikkati çeken Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı için neyin daha yararlı olduğunu açıkça belirtmekle mükellefiz. Nitekim Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Normal Doğum Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 58,5'e kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise yüzde 15 düşüş sağladık. Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez düşüş eğilimi göstermesi bizim için son derece umut vericidir. Bu veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz, hem tıbben zorunlu olmayan sezaryen oranlarını düşürmek hem de her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde görev yapan 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduk."

Anne adaylarına önem verdiklerini dile getiren Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle 'Her Gebeye Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza hamileliklerinin son 3 ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. Artık anne adaylarımızın gebeliğini öğrendiği ilk andan doğum sonrasına kadar yanlarında olan uzman bir rehberi var. Ebelerimiz anne adayımızın sorularını cevaplıyor, onu doğuma hazırlıyor, emzirmeden yenidoğan bakımına kadar her konuda destekliyor. Gerektiğinde de ilgili sağlık profesyonellerine yönlendiriyor. Bu kapsamda sahada 3 bin 400 koordinatör ebe görevlendirdik. Uygulamanın başladığı son 9 ayda 40 bin gebe ve lohusayı evlerinde ziyaret ettik. Ayrıca, yüksek riskli gebelerimize 8 branşta randevu önceliği tanımladık."

Memişoğlu, 81 ilin tamamında bebek dostu uygulamasının olduğunu hatırlatarak, "Ülke genelinde 1774 gebe okulumuzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk. 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızı devreye alarak 250 bin anneye dijital ortamda rehberlik ettik. Gebeliğin ilk gününden doğuma, doğumdan lohusalığa ve bebeğin ilk yıllarına kadar anne ve bebeğimizi bütüncül bir anlayışla takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gaziantep'e yapılan sağlık yatırımları

Kente yapılan sağlık yatırımlarına değinen Bakan Memişoğlu, "Toplam 37 hastane inşa ettiğimiz Gaziantep'imizin de sağlık altyapısını tamamen yeniledik. 1875 yataklı sağlık şaheseri Gaziantep Şehir Hastanemizi 2023'te tamamlayarak şehrimize kazandırdık. Birinci basamakta 92 yeni sağlık merkezini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlimizde 17 yeni sağlık tesisimizin inşaatına hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Bakan Memişoğlu, açılışı yapılan hastaneye ilişkin ise "Modern fiziki yapısı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla hem Gaziantep'imizin hem de bölgemizin sağlık hizmeti sunumuna büyük katkı sağlayacaktır. Bu güzide eserlerin hayata geçirilmesine öncülük eden Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Açılışa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan ve Mehmet Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Daşçı ve diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi ile aile sağlığı merkezlerinin açılış kurdelesini kesti.